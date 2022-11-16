Le cinque migliori idee regalo dell'elefante bianco Nike

Hai mai sentito parlare del White Elephant? Si tratta di un modo alternativo (e divertente) per scambiarsi i regali durante le feste. Se parteciperai anche tu quest'anno, potresti trovare utili queste idee regalo, economiche ma perfette per amici, familiari e colleghi! Durante lo scambio dei doni, il tuo pacchetto potrebbe finire a chiunque. D'altro canto, parte del divertimento (e della sfida) è proprio scegliere regali per persone che non conosci.

I regali migliori per il White Elephant sono quelli che possono piacere più o meno a tutti, e che la maggiore parte delle persone cercherà di accaparrarsi al momento di scegliere. In questa guida ai regali del White Elephant, troverai idee memorabili e gender neutral, che lasceranno tutti a bocca aperta.

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