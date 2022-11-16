Le cinque migliori idee regalo dell'elefante bianco Nike

Scopri i migliori regali Nike per il White Elephant
Guida agli acquisti
Che si tratti di una borraccia, di un berretto o di una gift card, in questa guida troverai sicuramente qualcosa di adatto a chiunque.
Hai mai sentito parlare del White Elephant? Si tratta di un modo alternativo (e divertente) per scambiarsi i regali durante le feste. Se parteciperai anche tu quest'anno, potresti trovare utili queste idee regalo, economiche ma perfette per amici, familiari e colleghi! Durante lo scambio dei doni, il tuo pacchetto potrebbe finire a chiunque. D'altro canto, parte del divertimento (e della sfida) è proprio scegliere regali per persone che non conosci.
I regali migliori per il White Elephant sono quelli che possono piacere più o meno a tutti, e che la maggiore parte delle persone cercherà di accaparrarsi al momento di scegliere. In questa guida ai regali del White Elephant, troverai idee memorabili e gender neutral, che lasceranno tutti a bocca aperta.
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Le migliori idee regalo Nike per il White Elephant
1. Mini zaino o marsupio
La persona che riceverà un mini zaino o un marsupio Nike potrà portare sempre con sé i suoi oggetti indispensabili con stile. Se opti per un mini zaino, scegli un design semplice in bianco e nero: un look in grado di conquistare chiunque. Infine, scegli tra un classico logo Nike Swoosh o una raffinata scritta Nike Futura per sfoggiare il brand.
Se, invece, pensi che nel tuo gruppo sarebbe più gradito un marsupio, dai un'occhiata ai tanti modelli Nike: alcuni sono ideali per lo sport (ad esempio: allenamenti nella corsa sulle lunghe distanze o escursioni), altri sono più adatti a un uso quotidiano o per completare un look da festival musicale.
2. Borracce riutilizzabili
Una borraccia riutilizzabile è un regalo piccolo e semplice da utilizzare in mille modi. Opta per una tipologia robusta, in acciaio inossidabile, resistente ai frequenti spostamenti quotidiani e in grado di mantenere l'acqua fresca per tutto il giorno.
Oppure, scegli una borraccia con cannuccia integrata e pulsante scorrevole, apribile con una sola mano e ideale per i workout in casa o per sessioni di ciclismo indoor o sul tapis roulant. Cerca una borraccia senza BPA lavabile comodamente in lavastoviglie.
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3. Accessori Nike per il freddo
Se lo scambio di regali del White Elephant avrà luogo in una località dal clima freddo, puoi scegliere tra tante fantastiche idee regalo Nike adatte all'inverno. Scopri la varietà di guanti, alcuni foderati in fleece, altri compatibili con il touschscreen, o di scaldacollo e sciarpe con brand Swoosh. Oppure, scegli un paio di calze tie-dye ammortizzate, divertenti e funzionali allo stesso tempo; se un solo paio di calze non è abbastanza, prendi una confezione da tre o sei paia.
Infine, per un regalo che punta tutto sul comfort, scegli una coperta Nike in fleece ed ecopelliccia: sarà sicuramente un successo.
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4. Berretto Nike
Se vuoi andare sul sicuro, prendi un berretto, amato da tutti e in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte degli stili. I berretti Nike sono disponibili in una varietà di colori graditi da chiunque, come bianco e nero, oro, Heather Gray, Chocolate o Moss Green, tra gli altri. Inoltre, i berretti sono ideali per gli scambi del White Elephant con un limite di spesa.
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5. Gift card Nike
Una gift card Nike è un regalo pratico in ogni occasione: non delude mai e puoi acquistarlo anche all'ultimo minuto. Non sarà il dono più personale e speciale da portare a un party del White Elephant, ma permette a chi la riceve di acquistare un articolo desiderato. Tra scarpe, capi d'abbigliamento o accessori per l'allenamento, c'è sempre qualcosa di bello tra cui scegliere. Con una gift card non puoi sbagliare e potrai rispettare la fascia di prezzo prestabilita.
Testo di Emilia Benton