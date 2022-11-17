I migliori giacconi invernali Nike da uomo

Ideali per: temperature moderatamente fredde

Se desideri il calore di una giacca invernale senza che sia ingombrante, scegli una giacca in fleece Nike o uno strato esterno leggero. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Sportswear Tech Fleece ha un grande cappuccio a quattro pannelli e una tasca con zip sulla manica per mantenere asciutti gli oggetti essenziali. È anche leggera e ampia, in modo da poterla indossare sopra o sotto altri capi.