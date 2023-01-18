Le migliori giacche puffer da donna Nike

Molte giacche puffer Nike da donna sono dotate di PrimaLoft ThermoPlume, un'imbottitura sintetica isolante e resistente all'acqua che riproduce calore, comprimibilità e volume dell'isolamento in piumino.

Queste giacche sono dotate di tecnologia Therma-FIT e offrono una vestibilità elegante proteggendoti al contempo dagli agenti atmosferici. I modelli con tessuto in fleece high-pile donano un comfort e una morbidezza eccezionali, tenendoti al caldo senza appesantirti. Inoltre, queste giacche sono realizzate con una particolare attenzione alla sostenibilità: ogni capo contiene fibre di poliestere riciclate per almeno il 50 percento. Altre caratteristiche sono le tasche di facile accesso e i cappucci regolabili.

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