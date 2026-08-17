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Scarpe e sneakers ACG

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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Uomo
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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da trail running – Donna
+3
Materiali riciclati
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da trail running – Donna
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ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Uomo
+1
ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Uomo
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ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Scarpa da trail running – Donna
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ACG Zegama Trail
Scarpa da trail running – Donna
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Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Scarpa da gara di trail running
+2
Nike ACG Ultrafly Trail
Scarpa da gara di trail running
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Uomo
Nike Wildhorse 10
Scarpa da trail running – Uomo
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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Scarpa da running – Ragazzo/a
Nike ACG Pegasus Trail
Scarpa da running – Ragazzo/a
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ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Uomo
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Uomo
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ACG Zegama Hike
ACG Zegama Hike Scarpa da hiking – Donna
ACG Zegama Hike
Scarpa da hiking – Donna
179,99 €
ACG LDV
ACG LDV Scarpa – Uomo
ACG LDV
Scarpa – Uomo
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
Materiali riciclati
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Scarpa impermeabile da trail running – Uomo
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ACG Air Deschutz+
ACG Air Deschutz+ Sandali
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Sandali
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Nike ACG Izy
Nike ACG Izy Scarpa – Uomo
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Scarpa – Uomo
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Nike ACG Rufus
Nike ACG Rufus Scarpa – Uomo
Nike ACG Rufus
Scarpa – Uomo
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Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Scarpa da trail running – Donna
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Nike Juniper Trail 3
Scarpa da trail running – Donna
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Scarpa da trail running – Donna
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Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Scarpe da trail running
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Nike Air Max Goadome Low SP
Nike Air Max Goadome Low SP Scarponcino – Uomo
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Nike Air Max Goadome Low SP
Scarponcino – Uomo
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Nike Air Max Goadome Low SP
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Scarponcino – Uomo
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Nike Juniper Trail 3
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Materiali riciclati
Nike Juniper Trail 3
Scarpa da trail running – Uomo
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Scarpa impermeabile da trail running – Donna
Materiali riciclati
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Scarpa impermeabile da trail running – Donna
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ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Scarpa da trail running – Uomo
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ACG Pegasus Trail By You
Scarpa da trail running – Uomo
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ACG Pegasus Trail By You
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Scarpe e sneakers Nike ACG: pronte per qualsiasi avventura

Dai percorsi conosciuti ai sentieri escursionistici inesplorati, le scarpe e le sneakers Nike ACG ti accompagnano passo dopo passo. Con i nostri modelli ACG puoi affrontare qualsiasi condizione, dai cambiamenti climatici imprevisti ai terreni difficili, e qualsiasi sfida con sicurezza. Inoltre, grazie alle misure disponibili per ogni età, tutta la famiglia può unirsi all'avventura. Non manca lo Swoosh Nike, che dona un tocco iconico alle tue scarpe.


Comfort e asciutto


Pioggia in vista? Scegli le scarpe Nike ACG con finitura idrorepellente per mantenere i piedi asciutti mentre macini chilometri. La membrana in GORE-TEX impedisce all'acqua di penetrare, ma la scarpa rimane traspirante così il sudore può evaporare. Ciò significa massimo comfort, anche in condizioni di umidità. Scopri anche i modelli con profilo alla caviglia in schiuma che trasmette calore e impedisce ad acqua e detriti di entrare all'interno delle scarpe.


Massima ammortizzazione per una corsa fluida


Prenditi cura dei tuoi piedi scegliendo le scarpe ACG per la tua prossima avventura. I modelli dotati di suola con spessa ammortizzazione in schiuma assorbono l'impatto con il suolo, proteggendo muscoli e articolazioni durante le attività prolungate. Il materiale elastico offre una sensazione di reattività ed energia aggiuntiva a ogni passo. Troverai anche scarpe con un'intersuola che presenta scanalature per una maggiore flessibilità e una naturale libertà di movimento mentre corri, salti e ti arrampichi fino alla meta.


Aderenza su tutti i terreni


Mantieni il controllo anche sulle superfici scivolose con le scarpe Nike ACG. Sotto il piede, la suola con struttura di trazione generativa combinata con tasselli in gomma ti offre aderenza in salita e in discesa. Puoi anche passare senza problemi dal sentiero alla strada: il design offre un'aderenza ideale off-road e una corsa fluida sull'asfalto. Scegli scarpe con la classica allacciatura frontale per mantenere i piedi stabili chilometro dopo chilometro, mentre per una maggiore sicurezza cerca modelli con cordini integrati nei lacci e una fodera interna che avvolge la parte centrale del piede per una calzata perfetta.


Leggerezza e traspirabilità


Realizziamo le scarpe Nike ACG con materiali leggeri e traspiranti, così puoi dare sempre il meglio di te. Il tessuto in mesh leggerissimo e la schiuma elastica non ti appesantiranno quando sarà il momento di aumentare il ritmo. Tutti i nostri materiali sono testati in laboratorio per garantire anche la loro resistenza, in questo modo non ci saranno limiti agli obiettivi che puoi raggiungere. Cerca i modelli con fascetta sul retro per una maggiore praticità quando sei di fretta. Senza dimenticare la vasta gamma di colori e fantasie, così troverai facilmente il paio che si adatta meglio al tuo look.


Per un futuro migliore


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le sneakers Nike ACG contrassegnate con l'etichetta Materiali sostenibili. Significa che realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.