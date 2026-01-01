 
immagine 1 di 7
Completo T-shirt e shorts Crossover Nike Dri-FIT – Bambino/a - Turf Orange

Nike

Completo T-shirt e shorts Crossover Dri-FIT – Bambino/a

44,99 €

Articolo esaurito:

Questo prodotto non è al momento disponibile

Vesti facilmente il tuo piccolo atleta con questo delizioso completo in due pezzi. La T-shirt con grafica ha un fit ampio che richiama l'aspetto di una maglia corta, con uno scollo senza etichetta per essere indossata comodamente. Gli shorts coordinati sono dotati di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta durante il gioco, con un elastico crossover in vita per un fit comodo e un look moderno.


  • Colore mostrato in foto: Turf Orange
  • Stile: IW1782-838

Nike

44,99 €

Vesti facilmente il tuo piccolo atleta con questo delizioso completo in due pezzi. La T-shirt con grafica ha un fit ampio che richiama l'aspetto di una maglia corta, con uno scollo senza etichetta per essere indossata comodamente. Gli shorts coordinati sono dotati di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta durante il gioco, con un elastico crossover in vita per un fit comodo e un look moderno.

Dettagli prodotto

  • T-shirt: 60% cotone/40% poliestere. Shorts: 100% poliestere. Shorts interni: 88% poliestere/12% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Turf Orange
  • Stile: IW1782-838

Taglia/misura e fit

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike prima di tutti.

    Completo T-shirt e shorts Crossover Nike Dri-FIT – Bambino/a

    Nike

    44,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look