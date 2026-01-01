Completo T-shirt e shorts Crossover Nike Dri-FIT – Bambino/a

Vesti facilmente il tuo piccolo atleta con questo delizioso completo in due pezzi. La T-shirt con grafica ha un fit ampio che richiama l'aspetto di una maglia corta, con uno scollo senza etichetta per essere indossata comodamente. Gli shorts coordinati sono dotati di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta durante il gioco, con un elastico crossover in vita per un fit comodo e un look moderno.

Colore mostrato in foto: Turf Orange

Stile: IW1782-838