Completo T-shirt e shorts Crossover Nike Dri-FIT – Bambino/a

Nike
Completo T-shirt e shorts Crossover Dri-FIT – Bambino/a
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Vesti facilmente il tuo piccolo atleta con questo delizioso completo in due pezzi. La T-shirt con grafica ha un fit ampio che richiama l'aspetto di una maglia corta, con uno scollo senza etichetta per essere indossata comodamente. Gli shorts coordinati sono dotati di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta durante il gioco, con un elastico crossover in vita per un fit comodo e un look moderno.
- Colore mostrato in foto: Turf Orange
- Stile: IW1782-838
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Vesti facilmente il tuo piccolo atleta con questo delizioso completo in due pezzi. La T-shirt con grafica ha un fit ampio che richiama l'aspetto di una maglia corta, con uno scollo senza etichetta per essere indossata comodamente. Gli shorts coordinati sono dotati di tecnologia Dri-FIT traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta durante il gioco, con un elastico crossover in vita per un fit comodo e un look moderno.
Dettagli prodotto
- T-shirt: 60% cotone/40% poliestere. Shorts: 100% poliestere. Shorts interni: 88% poliestere/12% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Turf Orange
- Stile: IW1782-838
Taglia/misura e fit
- Altezza: 116 cm; taglia indossata: 6
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
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