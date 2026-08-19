- Novità sui prodottiTutto quello che devi sapere sull'iconica Air Jordan XXXVI
- Novità sui prodottiIl prossimo salto verso l'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2
- Novità sui prodottiNike porta l'innovativa tecnologia della schiuma ZoomX sui campi da basket con G.T. Cut 3
- Novità sui prodottiNike lancia Kobe 8 in memoria della superstar del basket
- Novità sui prodottiNike presenta una nuova collezione di scarpe e capi d'abbigliamento grazie alla partnership con Sabrina Ionescu
- Novità sui prodottiNike presenta LeBron 21
- Novità sui prodottiNike lancia la prima scarpa in collaborazione con Devin Booker: Nike Book 1
- Novità sui prodottiIl brand Jordan lancia Air Jordan XXXVIII
- Novità sui prodottiIl brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2
- Novità sui prodottiIl brand Jordan lancia Air Jordan 2 "H" Wings in onore di Howard "H" White
Scarpe da basket da donna: fai il grande salto
Quando sei sul campo, ogni mossa può fare la differenza. E le scarpe da basket Nike da donna sono esattamente quello di cui hai bisogno per avere il controllo della partita. Dalle imbottiture all'intersuola in morbida schiuma, i nostri modelli ti supportano sempre. In più, grazie ai materiali leggeri ti sembrerà di volare sul parquet. Spazia tra modelli in colori vivaci e nelle classiche tonalità neutre, tutti accompagnati dall'immancabile Swoosh Nike.
Indipendentemente dal tuo stile di gioco, le nostre scarpe da basket femminili sono studiate per aiutarti a dare il massimo. I design sagomati offrono stabilità e favoriscono gli atterraggi morbidi. La tecnologia Nike Air Zoom aggiunge un'ammortizzazione reattiva, così le nostre sneakers da basket da donna mantengono sempre la loro forma originale. Il risultato? Un immediato ritorno di energia e una sensazione propulsiva quando stai per andare a canestro.
Le migliori scarpe da basket da donna sono aerodinamiche, per sfrecciare da una linea di fondo all'altra. E in Nike lo sappiamo bene. Ecco perché le tomaie Nike Flyknit sono leggerissime: oltre a calzare come una seconda pelle, assicurano un'eccezionale traspirabilità, così puoi concentrarti solo sul match. Le cuciture rinforzate lungo i lati avvolgono i piedi, mentre il battistrada in gomma segue ogni loro movimento. E grazie al classico motivo a spina di pesce che fornisce trazione, puoi cambiare direzione in un lampo.
Per prenderci cura del nostro pianeta siamo chiamati a fare un gioco di squadra. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le scarpe da basket da donna contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.