Mamba Mentality: onestà

A prima vista, potrà sembrarti che Sydney e Sky si trovino agli antipodi per quanto riguarda la loro esperienza ma, in termini di onestà, hanno molto in comune. Sydney spiega: "Sono sempre me stessa, senza remore, e penso che esprimere il proprio carattere sia molto importante, specialmente per ragazze come noi".



Essere se stessa permette a Sky di migliorarsi come skater. "Sono molto severa con me stessa: devo essere sicura che i miei trick siano perfetti, nel caso qualcuno mi filmasse mentre faccio skate. Anche quando mi dicono che sono brava o che quello che faccio va più che bene, io non lo accetto e mi impegno ore e ore a perfezionarmi. Ecco perché sono severa con me stessa".