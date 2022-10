Mamba Mentality: concentrazione

Kobe definiva la concentrazione la capacità di essere attenti, disciplinati e sviluppare competenze. La concentrazione di Kobe non aveva rivali: sapeva cosa voleva e aveva un piano per arrivarci. Non solo per sé, ma per i suoi compagni di squadra, amici e colleghi come Diana Taurasi o per gli atleti a cui faceva da guida, come Jewell Loyd. Scopri come la Mamba Mentality li ha aiutati ad affinare la concentrazione e come anche tu puoi applicare gli stessi strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi.