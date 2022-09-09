Come distruggere i blocchi mentali

Cosa si prova: l'idea di essere giunti a un certo risultato, una finale, l'ultima fase di un colloquio o una cerimonia di premiazione, perché hai avuto fortuna e non per le tue capacità, la tua tenacia o il tuo talento.

Perché accade: a volte la sindrome dell'impostore non è altro che bassa autostima. "Spesso si verifica quando qualcuno non si fida delle proprie capacità o sente che nulla di ciò che fa sarà mai sufficiente", afferma Muradian. Può verificarsi anche quando ci si preoccupa troppo della propria immagine. "Può darsi che ti interessi di più non apparire sotto una luce negativa che vincere", dice Chertok, quindi quando vinci, ti senti a disagio.

Come affrontare la situazione: se ti assale il timore di essere un impostore, contrattacca. "È importante mettere a tacere i pensieri negativi, in quanto sono loro i veri impostori", afferma Muradian. E aggiunge che un modo efficace per bloccare la negatività è pensare ai migliori complimenti che hai ricevuto in merito alle tue abilità o alle tue performance passate. Fidati del fatto che le persone a te vicine abbiano valutato correttamente le tue capacità.

E soprattutto, ricorda che il choking è parte della natura umana, e che chi ha fatto più progressi ha semplicemente imparato a perseverare. "La verità è che nessuno sa cosa sta facendo", dice Chertok. E, tenendo presente questo aspetto, "siamo in grado di andare avanti e comprendere che la nostra esperienza è normale, nonché di prestare maggiore attenzione all'attività che dobbiamo affrontare".

Beccati questo, pista nera.