Come distruggere i blocchi mentali

02. Improvvisa perdita di sicurezza



Cosa si prova: sensazione di non farcela, anche se hai fatto milioni di prove.



Perché accade: secondo Muradian, i migliori atleti e le persone di successo tendono a visualizzare determinati risultati quando lavorano sodo per prepararsi per un momento importante. Ma questo può facilmente portare a pensare troppo a una situazione e cercare di controllarne ogni minimo dettaglio, aggiunge Muradian.



E quando hai provato qualcosa così tante volte che tale abilità risulta automatica, concentrarsi troppo può fare più danni che altro. "Quando controllare lo scatto del polso in un tiro libero o il follow-through sul campo diventa un'ossessione, i meccanismi automatici del cervello si interrompono e l'azione può sembrare estranea tanto da non poter essere eseguita", afferma Chertok.



Come gestirla: "Innanzitutto, ricordati che hai le abilità necessarie per farcela", afferma Muradian. Per un'urgente iniezione di sicurezza, ripensa a un momento in cui hai superato una sfida. Quindi, indirizza l'attenzione verso l'esterno anziché sull'azione che stai cercando di controllare. "Concentrati attivamente su oggetti esterni come bersagli, avversari o sulla palla, invece che sul processo di riflessione che diventa paralizzante", afferma Chertok. Può essere una cosa semplice come focalizzare l'attenzione su un compagno di squadra invece che sui meccanismi del passaggio, o immaginare di parlare con una persona specifica del pubblico piuttosto che cercare di ricordare il tuo discorso parola per parola.





03. Sindrome dell'impostore



Cosa si prova: idea di essere giunti a un certo risultato, una finale, l'ultima fase di un colloquio o una cerimonia di premiazione (virtuale), perché hai avuto fortuna e non per le tue capacità o il tuo talento.



Perché accade: a volte la sindrome dell'impostore non è altro che bassa autostima. "Spesso si verifica quando qualcuno non si fida delle proprie capacità o sente che nulla di ciò che fa sarà mai sufficiente", afferma Muradian. Può verificarsi anche quando ci si preoccupa troppo della propria immagine. "Può darsi che ti interessi di più non apparire sotto una luce negativa che vincere", dice Chertok, quindi quando vinci, ti senti a disagio.



Come gestirla: quando noti che il tuo cervello viene inghiottito dalla paura di essere una frode, combatti. "È importante mettere a tacere i pensieri negativi, in quanto sono loro i veri impostori", afferma Muradian. E aggiunge che un modo efficace per bloccare la negatività è pensare ai migliori complimenti che hai ricevuto in merito alle tue abilità o alle tue performance passate. Fidati del fatto che le persone di cui ti fidi abbiano valutato correttamente le tue capacità.



E soprattutto, ricorda che il choking è parte della natura umana. "La verità è che nessuno sa cosa sta facendo", dice Chertok. E, tenendo presente questo aspetto, "siamo in grado di andare avanti e comprendere che la nostra esperienza è normale, nonché di prestare maggiore attenzione all'attività che abbiamo di fronte".



Beccati questo, pista nera.