Come sviluppare i bicipiti

Per ottenere il massimo in termini di ipertrofia muscolare (crescita dei muscoli) e avere braccia più forti, la National Academy of Sports Medicine (NASM) consiglia di eseguire 3-6 serie di 6-12 ripetizioni per ogni esercizio. Per favorire l'incremento della massa muscolare dovresti sollevare dal 75 all'85% del tuo massimale (o 1 RM), ovvero il maggior peso che riesci a sollevare in una sola ripetizione di un esercizio.

Per quanto riguarda la frequenza, la ricerca suggerisce che il volume complessivo dell'allenamento sia più importante del numero di volte che vai in palestra. Il volume si riferisce al carico di lavoro totale suddiviso in serie, ripetizioni e livello di resistenza.

Tuttavia, alcuni studi pubblicati ipotizzano che chi si allena assiduamente (tre o più volte a settimana) possa godere di un leggero vantaggio per l'ipertrofia muscolare.