Come sviluppare i bicipiti

Secondo l'International Society of Sports Nutrition (ISSN), per favorire la crescita muscolare dovresti assumere ogni giorno da 1,4 a 2,0 g di proteine per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, la stessa precisa che un apporto proteico maggiore (oltre 3,0 g per chilogrammo di peso corporeo al giorno) possa essere più efficace per chi fa allenamenti di forza e resistenza.

Quando arriva il momento di scegliere le fonti proteiche, l'organizzazione suggerisce di prediligere gli amminoacidi essenziali: il nostro corpo non è in grado di produrli in autonomia e dobbiamo quindi assimilarli attraverso l'alimentazione. È stato dimostrato che la leucina, in particolare, è un composto con un ruolo di spicco nella sintesi proteica muscolare.

Uova, mandorle, ceci, lenticchie, salmone e arachidi sono tra gli alimenti a elevato alto contenuto di leucina, così come soia e proteine del siero di latte. Altri alimenti ricchi in amminoacidi essenziali sono il tacchino, il pesce, i fiocchi di latte, la quinoa e i legumi.

L'ISSN suggerisce di consumare 20-40 g circa di proteine ogni tre o quattro ore, quindi puoi assumerle nell'arco della giornata, all'ora dei pasti e degli spuntini. D'altra parte, un'alimentazione sana è la base di ogni tipo di allenamento.

Infine, quando pianifichi il workout per i bicipiti, ricorda di inserire in programma un periodo di riposo adeguato. Durante l'allenamento i muscoli sotto sforzo stimolano il catabolismo proteico. È il recupero o la sintesi delle proteine che permette ai muscoli di rafforzarsi e crescere. Concediti almeno un giorno di riposo tra i workout per i bicipiti e fino a due o tre giorni per sfruttare al meglio la fase di recupero.

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