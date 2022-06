I primi nove vantaggi del running

Il running è uno dei pochi allenamenti che non richiedono attrezzature, se escludiamo tutte quelle fantastiche scarpe tra cui scegliere, ovviamente. Non è richiesto alcun abbonamento in palestra, non c'è bisogno di istruttori o allenatori (anche se a volte può essere utile), e non è necessario acquistare altri costosi strumenti per l'allenamento.

E come se non bastasse, puoi correre praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Il running è qualcosa che puoi fare quando sei in vacanza, durante la pausa pranzo, la mattina, la sera... Tu decidi. Le condizioni meteorologiche ti impediscono di correre all'aperto? Corri su e giù per le scale per una sessione ad alta intensità o prova il tapis roulant.