I primi nove vantaggi del running

I nove principali motivi per iniziare a correre
Sport e attività
Che tu voglia migliorare il tuo umore, allargare la tua cerchia di amicizie, stare all'aperto o correre la tua prima gara, il running può offrire una serie di benefici al di là della semplice perdita di peso.
Non è un segreto che l'esercizio fisico può servire da impulso per la perdita di peso. Ma con così tanti allenamenti da provare la domanda è: come scegliere il migliore? Se stai cercando un'opzione semplice, economica, efficace e bruciagrassi (se è questo ciò che vuoi), perché non considerare il running?
Ecco nove motivi per cui il running può essere l'esercizio fisico adatto ai tuoi obiettivi. Poi non perderti Come mantenere la giusta frequenza cardiaca durante e dopo l'allenamento!
Il running è uno sport accessibile e a basso costo
Il running è uno dei pochi allenamenti che non richiedono attrezzature, se escludiamo tutte quelle fantastiche scarpe tra cui scegliere, ovviamente. Non è richiesto alcun abbonamento in palestra, non c'è bisogno di istruttori o allenatori (anche se a volte può essere utile), e non è necessario acquistare altri costosi strumenti per l'allenamento.
E come se non bastasse, puoi correre praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Il running è qualcosa che puoi fare quando sei in vacanza, durante la pausa pranzo, la mattina, la sera... Tu decidi. Le condizioni meteorologiche ti impediscono di correre all'aperto? Corri su e giù per le scale per una sessione ad alta intensità o prova il tapis roulant.
Il running aiuta a bruciare calorie
Lo sai che non tutte le corse sono uguali? Infatti, correre per periodi di tempo più lunghi non sempre vuol dire bruciare più calorie. Chilometri e chilometri di corsa non ti faranno necessariamente aumentare la massa muscolare magra, fondamentale per bruciare le calorie. Alcuni studi hanno addirittura dimostrato che correre può contribuire ad aumentare il tasso metabolico basale, ossia il numero di calorie che bruci a riposo.
Se corri ad alta intensità (per esempio, con intervalli ad alta velocità), potresti addirittura bruciare più calorie dopo l'attività fisica: è quello che si chiama effetto afterburn. Infatti, se desideri migliorare la tua forma fisica, l'ideale è alternare una corsa costante e più lunga con corse e allenamenti più veloci e brevi.
Il running può contribuire a ridurre il grasso addominale
Gli allenamenti di running possono aiutarti a ridurre il grasso viscerale, ovvero il grasso immagazzinato in profondità nell'addome. Benché un po' di grasso addominale sia salutare (e varia a seconda dell'età e del sesso), una quantità eccessiva di grasso viscerale comporta un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, fare centinaia di crunch al giorno o fare plank al fine di sviluppare i muscoli del core è certamente un'ottima scelta per molte ragioni, ma non è detto che ti aiuti a far sparire il grasso della pancia.
Il running, invece, ti permette di bruciare calorie con efficacia e di ridurre il grasso in tutto il corpo, soprattutto sul girovita. Infatti, uno studio pubblicato nel 2013 ha concluso che gli allenamenti aerobici ad intensità alta o moderata (come il running) sono i più efficaci per ridurre il grasso addominale.
Il running è un allenamento con infinite varianti
Uno dei vantaggi del running è che si tratta di un esercizio fisico versatile. Potresti non fare mai lo stesso allenamento due volte. Ci sono molti tipi diversi di corsa e ognuno può avere un impatto positivo sulla tua forma fisica. Per esempio, se hai poco tempo per allenarti, fare alcuni scatti in pista o sul marciapiede è una soluzione efficace ed efficiente in termini di tempo. Le ripetute in collina, invece, sono un altro ottimo modo per ottenere il massimo dal tuo allenamento.
Se il tuo obiettivo è rilassarti o schiarirti le idee, puoi optare per una corsa più lunga e tranquilla. Che ti stia allenando per una gara o semplicemente per il gusto di farlo, il running è un tipo di allenamento che si adatta alle tue esigenze.
Il running può aiutare a regolare l'appetito
Forse hai sentito dire che iniziare un programma di allenamento può aumentare la fame, o forse l'hai sperimentato in prima persona. In effetti, la scienza lo conferma: alcuni studi hanno dimostrato che l'appetito aumenta quando si inizia un nuovo programma di allenamento. Altre ricerche, invece, suggeriscono che gli ormoni della fame e il consumo di cibo diminuiscono dopo aver fatto una corsa.
In uno studio, per esempio, è stato chiesto a un gruppo di runner di correre per 105 minuti sul tapis roulant e sottoporsi a un periodo di riposo. I ricercatori hanno osservato che i livelli degli ormoni della fame e l'appetito dei partecipanti erano minori dopo la corsa rispetto a quelli riscontrati dopo aver riposato. Non solo: da un'altra ricerca condotta su alcuni maratoneti è emerso che partecipare a una corsa di 20 km contribuisce a ridurre i livelli dell'ormone della fame e l'apporto complessivo di cibo.
Tuttavia, ricorda che anche se hai meno fame hai comunque bisogno di ricaricare il tuo corpo adeguatamente per permettere ai tuoi muscoli di recuperare, mantenere i livelli di energia e prevenire gli infortuni. La ricerca ha dimostrato che un adeguato apporto calorico dei tre principali macronutrienti (grassi, carboidrati e proteine) è indispensabile per ridurre il rischio di infortuni. Quindi, anche se la fame può essere inibita, è comunque fondamentale che continui a nutrirti.
Il running può contribuire a migliorare la qualità del sonno
Dormire a sufficienza è fondamentale per la salute in generale e può persino aiutarti a perdere peso. Infatti, uno studio ha dimostrato che una buona qualità del sonno può aumentare del 33% le probabilità di successo quando si vuole perdere peso. Un buon ciclo sonno-veglia (detto anche ritmo circadiano) è importante per la regolarità e la qualità del sonno, e le ricerche dimostrano che, in questo senso, l'attività fisica può essere d'aiuto.
Ad esempio, se ti piace andare a correre la mattina, è probabile che il tuo corpo si adeguerà a quel ritmo. Alcune ricerche hanno dimostrato che andare regolarmente a correre la mattina presto è ideale per migliorare la qualità del sonno. Ma non solo la mattina: a qualsiasi ora tu lo faccia, correre può esserti d'aiuto, soprattutto se diventa un'abitudine. Allenarsi nel pomeriggio può aiutare il tuo corpo ad anticipare il rilascio di melatonina per conciliare il sonno, mentre l'esercizio fisico nelle ore serali può contribuire a migliorare la qualità del sonno, a patto che non sia troppo intenso.
Correre stimola il buon umore
Il running migliora l'umore in molti modi. Prima di tutto, arrivare in fondo a una corsa dà un grande senso di soddisfazione. A prescindere dalla distanza, dalla velocità o dal numero di chilometri percorsi, una cosa è certa: terminare una corsa è sempre appagante.
Inoltre, il running ti aiuta a rilasciare le endorfine, che sono responsabili dell'umore. Le endorfine sono ormoni che ti aiutano a ridurre il dolore, attenuano i livelli di stress e aumentano le sensazioni di calma e piacere. Le endorfine sono le sostanze chimiche responsabili dell'euforia del runner, quella sensazione di eccitazione che si prova dopo aver finito una lunga corsa.
Correre aiuta a creare una rete sociale di riferimento
Per alcuni, il running è uno sport individuale. Potresti essere il tipo di runner che usa i chilometri per riflettere ma, se stai cercando di perdere peso, correre in coppia o in gruppo può renderti più costante e motivarti lungo tutto il percorso. Questo supporto non solo può aumentare le tue possibilità di successo nella perdita di peso, ma anche consolidare quel peso una volta perso.
Il running fornisce numerosi altri benefici per la salute
Oltre a mantenerti in forma e a prendersi cura della tua salute mentale, il running può migliorare la tua salute in molti altri modi. Ecco alcuni dei potenziali benefici che potrebbero derivare da una regolare attività fisica (compreso il running), documentati da studi pubblicati nell'ultimo decennio:
- Maggiore longevità
- Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari
- Livelli di pressione sanguigna più bassi
- Miglior controllo dei livelli di glucosio nel sangue
- Riduzione del rischio di deterioramento cognitivo
- Migliore densità ossea
Considera che non devi andare a correre tutti i giorni per trarre potenziali benefici. Infatti, per avere un corpo sano ed equilibrato, la cosa migliore è fare attività di cross training nei giorni di riposo dalla corsa, ad esempio allenando la forza o nuotando.
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