Diventa un runner migliore con il cross training

Il recupero attivo aumenta il flusso sanguigno ai muscoli, favorendone una più efficace riparazione.

Tutto questo può apparire impegnativo. Ma il cross training non comporta necessariamente ore di palestra. Hamilton consiglia allenamenti per la forza e/o cross training cardio nei giorni in cui non sono previsti allenamenti di corsa fondamentali, come sessioni sulla velocità, corse in salita o long run.



Oltre a tutti i vantaggi per le tue prestazioni di corsa, il cross training ti offre anche un incentivo psicologico da non sottovalutare: una sferzata di novità, originalità e divertimento al tuo allenamento settimanale. Variare non potrà che invogliarti ad allacciare le scarpe da running con rinnovato entusiasmo.