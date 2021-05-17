Diventa un runner migliore con il cross training

Il sollevamento pesi, il CrossFit, gli esercizi pliometrici (salti esplosivi come gli squat jump e gli affondi in salto con cambio di gamba) e persino gli allenamenti per la forza a corpo libero (air squat e piegamenti) sono tutte attività che migliorano la forza e la resistenza muscolare. Questo non solo può semplificare la vita di ogni giorno (sollevare una valigia strapiena nel weekend, trasportare la spesa, prendere in braccio il tuo bambino o il tuo cane), ma anche la corsa. Secondo Janet Hamilton, coach certificata per la resistenza e il condizionamento fisico, titolare della società di coaching Running Strong di Atlanta, la ragione è semplice: un corpo con muscoli più forti è più resistente alla fatica. In altre parole, sarai in grado di correre più forte e più a lungo perché le tue articolazioni potranno gestire meglio il carico a cui la corsa le sottopone.

"Per quanto tu possa essere costante, se corri senza allenare la forza, rimani insufficiente come atleta, perché migliori solo a livello cardiorespiratorio", afferma Coach Bennett. "Più ampio è il divario tra l'impegno dedicato alla corsa e quello dedicato agli allenamenti per la forza, più rapidamente raggiungerai un limite oltre il quale non potrai più progredire, oltre ad andare incontro a qualche infortunio". L'American Heart Association e la maggior parte degli esperti consigliano almeno due allenamenti per la forza alla settimana, ma puoi anche inserirne di più, purché siano più brevi (di 20 minuti o meno, ad esempio) e non coinvolgano gli stessi gruppi muscolari, conclude Coach Bennett.