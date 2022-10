Quali sono i vantaggi di saltare la corda ogni giorno?

Il salto della corda non è un'attività solo per bambini. Si tratta di un esercizio versatile, spesso utilizzato come riscaldamento, ma anche come parte integrante dell'allenamento stesso.

Secondo Mike Matthews, personal trainer certificato ISSA e autore di "Muscle for Life: Get Lean, Strong, and Healthy at Any Age!", saltare la corda è un esercizio che può adattarsi perfettamente a qualsiasi routine di allenamento.

"È possibile saltare la corda a un ritmo lento e costante, per eseguire un esercizio cardio stazionario e a basso impatto, oppure aumentare l'intensità con tecniche come le ginocchia alte o i double-under (quando la corda passa sotto i piedi due volte a ogni salto) per inserire l'esercizio in un allenamento in stile HIIT", spiega. "Inoltre, se hai poco tempo e sei in cerca di un allenamento completo ed efficace, saltare la corda è una soluzione eccellente".

Oltre a fare aumentare la frequenza cardiaca, far lavorare i muscoli di braccia e gambe e bruciare calorie, il movimento ripetitivo di questo esercizio può anche dare una rapida scarica di benessere. Se trovi che saltare la corda sia divertente, probabilmente lo farai spesso. Uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology ha rilevato che qualsiasi tipo di attività fisica ritenuta divertente e stimolante può indurre ad allenarsi più frequentemente.

Inoltre, saltare la corda può essere un esercizio sicuro per le persone di tutte le età. Da una meta-analisi svolta nel 2018 su nove studi pubblicati da Sports Medicine è emerso che un allenamento di tre sessioni a settimana di salto della corda (in cui ogni sessione prevede tre serie da 10 salti, intervallate da 60 secondi di riposo) può migliorare il livello di forza negli adulti ultracinquantenni. È importante notare, tuttavia, che i partecipanti allo studio non presentavano alcuna patologia che potesse comprometterne il movimento. Per assicurarti che saltare la corda possa essere un allenamento adeguato alle tue necessità, effettua una visita medica.