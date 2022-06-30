In che modo l'allenamento della forza può migliorare il metabolismo

In ultimo, con un corpo più forte e più in forma, potresti bruciare un maggior numero di calorie in modo naturale grazie all'attività quotidiana. Per farlo, puoi mantenere o incrementare la termogenesi da attività non attribuibile all'esercizio fisico (NEAT), vale a dire tutto il movimento restante che fai durante il giorno.

A volte, quando si inizia un programma di allenamento, la NEAT diminuisce. Infatti, uno studio di ottobre 2012 pubblicato su Obesity Reviews ha rilevato che la diminuzione dell'attività non attribuibile all'esercizio fisico può essere uno dei motivi per cui le persone non perdono peso pur allenandosi regolarmente.

Un articolo di settembre 2015 apparso su Advances in Nutrition ha tuttavia ipotizzato che è difficile registrare una NEAT ridotta con il sollevamento pesi, mentre è più facile che diminuisca dopo l'esercizio aerobico.

La NEAT è molto importante per il metabolismo, perché ha un forte impatto sulla quantità di calorie che bruci ogni giorno. Ma è anche estremamente variabile: nelle persone sedentarie fa bruciare ogni giorno il 6-10% del totale di calorie, mentre in quelle molto attive questo valore arriva almeno al 50%.