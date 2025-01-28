Shorts da running con tasca per il cellulare: perché sono così comodi

Un tessuto elasticizzato, come Nike Dri-FIT, per una libertà di movimento ideale

Un materiale traspirante e ad asciugatura rapida

Un certo livello di compression fit per la giusta aderenza

Una copertura ottimale

Il primo aspetto da considerare in un paio di shorts o pantaloni da running dotati di tasca per lo smartphone è la loro qualità. E dal momento che si tratta di articoli da running, la cosa che conta di più è che siano adatti al tipo di allenamento che fai. Che tu possa riporci lo smartphone è senz'altro un valore aggiunto, ma qual è il senso se non sono traspiranti o se non vestono nel modo giusto?Una volta ristretta la scelta agli shorts o pantaloni da running con tasche che ti piacciono di più, dovresti considerare anche altre caratteristiche, tra cui:

Dal momento che avrai delle preferenze in merito a lunghezza e fit, lascia che siano questi criteri a guidarti nella scelta del capo migliore e non tanto la tasca. L'aspetto principale è proprio il fit, non la posizione della tasca. Accertati solo che sia della misura giusta per accogliere il dispositivo.