I migliori shorts in fleece Nike

Nike Tech Fleece è la scelta ideale per allenarti indossando un paio di shorts in fleece. Tech Fleece è un tessuto in fleece leggero e per nulla ingombrante, progettato per offrire morbidezza e stile. A differenza di un tessuto in fleece pesante e voluminoso, Tech Fleece è traspirante, caldo e isolante.

Proprio come i pantaloni jogger e i pantaloni tuta Tech Fleece, gli shorts offrono una vestibilità comoda e rilassata e pratiche tasche per riporre gli oggetti. Hanno un'esclusiva tasca con zip all'esterno e una tasca interna per riporre il telefono. Inoltre, sono dotati di elastico con coulisse in vita regolabile.

Scopri gli shorts Tech Fleece in taglie da uomo e per ragazzi.