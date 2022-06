Quali sono gli zaini ideali per la scuola, il lavoro e i viaggi?

Lo zaino da lavoro perfetto deve essere comodo da indossare e in grado di sostenere lunghe ore di utilizzo. Dovrà essere abbastanza capiente da poterci riporre i tuoi oggetti personali e, magari, avere una linea sobria e uno stile professionale, da cui si capisca chiaramente che la scuola l'hai finita da un pezzo.

Tasche di tutte le dimensioni sono essenziali per uno zaino da lavoro. Oltre che per i documenti, un laptop ed eventualmente il pranzo, lo userai anche per portare con te le chiavi, lo smartphone, il portafoglio e probabilmente il badge, che nello scomparto più grande finirebbero per perdersi: perciò il tuo zaino da lavoro dovrà avere anche uno spazio facilmente accessibile in cui riporre le cose più piccole. Scegline senz'altro uno con tante tasche, tanto meglio se ha anche qualche tasca speciale, ad esempio per riporre una borraccia o lo smartphone. In questo modo, infatti, avrai la certezza che i tuoi accessori rimangano ben fermi.

Anche la comodità è un fattore essenziale, soprattutto quando riporti in spalla le tue cose dopo una lunga giornata in ufficio. Controlla che il lato interno dello zaino sia imbottito e regola gli spallacci in modo da avere il giusto livello di comfort.

Lo zaino deve essere resistente: cercane uno impermeabile (non si sa mai) e realizzato per durare a lungo.

La caratteristica irrinunciabile in uno zaino da lavoro è lo scomparto per il laptop. Anche se porti con te soltanto un tablet, hai comunque bisogno di un posto speciale in cui metterlo al sicuro.

Uno zaino per il laptop è particolarmente utile se vai al lavoro con i mezzi pubblici. I viaggi in autobus e in treno possono essere stressanti sia per te che per il tuo zaino e sapere che il tuo dispositivo è protetto ti dà tranquillità.

In alcuni zaini il laptop va riposto in una tasca apposita che ha un'imbottitura aggiuntiva; in altri, invece, il laptop va riposto in uno scomparto rimovibile che si fissa saldamente allo scomparto principale dello zaino. A prescindere che utilizzi una tasca o uno scomparto rimovibile, non dovrai preoccuparti della sicurezza del dispositivo in caso di urti o se lo zaino ti cade.