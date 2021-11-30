Durante un allenamento intenso, la borraccia è il tuo migliore alleato. Infatti, ti garantisce la giusta idratazione e il refrigerio necessario a non farti perdere il ritmo. Tuttavia, anche se la riempi solo d'acqua, la borraccia non è immune dai germi. E questo vale anche per le borracce in acciaio inox o plastica senza BPA.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Exercise Physiology Online ha messo a confronto le borracce usate in palestra con quelle inutilizzate nel gruppo di controllo, e ha rilevato che l'83% delle prime conteneva batteri come lo Stafilococco o l'Escherichia coli, mentre le seconde erano incontaminate.

A pensarci è abbastanza ripugnante, ma questo non significa che devi preferire le bottiglie di plastica usa e getta. Per mantenere la tua borraccia sterilizzata, dovrai semplicemente lavarla ogni giorno. Se invece è da un po' che ne trascuri l'igiene, sarebbe opportuno che cominciassi a prendere l'abitudine di pulirla più a fondo e più spesso. Ecco tutto quello che c'è da sapere.