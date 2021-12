Quali sono le scarpe migliori di Nike per gli squat?

Per scegliere una scarpa da sollevamento pesi che garantisca una posizione ottimale nello squat, dovrai tenere in considerazione il controtacco (la differenza di altezza tra il tallone e l'avampiede). Con il tallone rialzato, la caviglia deve flettersi meno per ottenere maggiore libertà di movimento nello squat, ma alcune persone preferiscono la sensazione di stabilità che offre una scarpa con la suola piatta.



L'altezza del tallone ha un effetto diverso in base al tipo di corporatura, e alcune altezze del tallone sono più adatte a certi stili di squat rispetto ad altre. Quando scegli l'altezza del tallone, devi anche pensare a quali altri esercizi svolgerai in palestra.



Un controtacco basso è la soluzione migliore per gli atleti con gambe e torso più corti, poiché non devono lavorare così tanto per eseguire uno squat più profondo. Allo stesso modo, se di solito fai squat low bar o assumi una postura con le gambe più divaricate, non avrai bisogno di flettere molto le caviglie per eseguire il movimento correttamente, per cui andrà bene anche una scarpa con la suola piatta. Le scarpe a suola piatta sono, tra l'altro, più adatte per gli stacchi da terra e la pliometria, che potresti inserire nel tuo allenamento.



Un controtacco standard sarà più efficace se hai il busto più lungo delle gambe, dato che tenderai a inclinarti in avanti durante lo squat. Quest'altezza standard è davvero versatile, per cui è l'opzione ottimale per una varietà di stili di squat con i pesi. Ma per il cross-training è meno consigliabile rispetto a una scarpa con un tallone più basso.



Un controtacco alto è la scelta migliore per atleti alti che hanno busto e gambe più lunghi, perché per loro è più difficile abbassarsi a fondo in uno squat. Le scarpe da sollevamento pesi con tacco offrono anche un contrappeso per i front squat con bilanciere e aiutano a mantenere una buona postura durante gli squat high bar o il sollevamento pesi. Inoltre, ti consentiranno di assumere una postura a gambe meno divaricate.



Consiglio: se hai poca flessibilità nelle caviglie, un tacco più alto può aiutarti, ma dovresti anche esercitarti per migliorare l'ampiezza del movimento.