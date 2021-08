Come porre fine al revenge bedtime procrastination, secondo gli esperti del sonno

Perché è tutta colpa del sonno

Secondo Jennifer Martin, PhD, psicologa clinica e specialista in medicina del sonno comportamentale, professoressa di medicina presso la UCLA e componente del Nike Performance Council, la maggior parte delle persone conduce una vita super impegnata e spesso tende a sacrificare il sonno a vantaggio di un po' di tempo per sé, soprattutto se in casa non vive da sola. Da quando è iniziata la pandemia e i confini tra lavoro, scuola e casa sono diventati più sfocati che mai, la notte è probabilmente l'unica parte della giornata in cui puoi fare quello che vuoi, giusto? Ti dici: "Ancora una e basta" (una puntata di uno show o un'ora di zapping, ecc.) e arrivi così alle 2 del mattino quando devi alzarti alle 7.

"Quando si ha sonno, non sempre si prendono buone decisioni", afferma Martin. Ed è un circolo vizioso, perché andare a dormire tardi vuol dire svegliarsi con una stanchezza ancora maggiore e, sempre secondo Martin, le possibilità che questo comportamento diventi un'abitudine aumentano.

Probabilmente non c'è bisogno di ribadire che rinunciare alle sette/nove ore di sonno consigliate può influire sul modo di sentirsi e di pensare durante la giornata, ma lo faremo ugualmente.

"Potresti avere la mente offuscata e notare di non riuscire a concentrarti o a ricordare le cose", afferma Keisha Sullivan, DO, specialista in medicina del sonno. Dal punto di vista emotivo, potresti essere irritabile e volubile. A livello fisico, sempre secondo Sullivan, la mancanza di un sonno appropriato genera una condizione di stress che spinge il corpo a produrre più cortisolo, un ormone che può indebolire il sistema immunitario rendendo più probabile l'insorgere di eventuali malattie. E queste sono solo le conseguenze a breve termine.