Podcast Trained: Arianna Huffington

Grandi non si nasce, si diventa con l'allenamento. È ispirandosi a questo principio che la serie di podcast "Trained" di Nike esplora l'avanguardia del fitness olistico per aiutarti a migliorare come trainer o atleta. Sintonizzati per scoprire le innovazioni, gli approfondimenti e le tendenze più recenti del mondo del training secondo gli esperti del settore.



In questo episodio, Arianna Huffington e Ryan spiegano perché le persone che hanno più successo sono orgogliose di essere sempre impegnate e finiscono per andare incontro a una decadenza fisica, e perché Arianna non è una di queste persone. Unisciti alla loro conversazione sulla necessità urgente di ridefinire il modo in cui la società misura il successo e i piccoli passi che possiamo fare per raggiungere questo obiettivo.