Migliori guanti da training Nike per gli allenamenti più intensi

I migliori guanti da training Nike per gli allenamenti più impegnativi
Guida all'acquisto
Proteggi le mani e migliora la presa con i migliori guanti Nike per l'allenamento e il sollevamento pesi.
Da chi pratica tanto sport nel fine settimana a chi ha la passione per il sollevamento pesi, chiunque abbia un obiettivo di fitness sa quanto è frustrante quando piccoli dettagli come vesciche, calli o mani sudate e scivolose impediscono di allenarsi come si deve. Se ti dedichi al sollevamento pesi in palestra, i guanti da allenamento possono aiutarti a risolvere questi inconvenienti e offrirti maggiore presa e sicurezza. Grazie all'imbottitura protettiva per le mani e il supporto per il polso che aiuta a ridurre il rischio di infortuni, i guanti Nike per il sollevamento pesi offrono tutto quello di cui hai bisogno per raggiungere grandi obiettivi e migliorare forza e resistenza. Ecco le informazioni che ti servono per trovare i guanti adatti ai tuoi allenamenti di sollevamento pesi.
I migliori guanti Nike per l'allenamento
I guanti Nike Gym Premium offrono presa, protezione e supporto significativi durante il sollevamento pesi, sia per chi è all'inizio sia per gli atleti e le atlete di CrossFit con esperienza. Questi guanti da palestra sono dotati di imbottitura in schiuma ad alta densità per proteggere i palmi e fornire una presa antiscivolo. I palmi traforati e il materiale in mesh leggero e traspirante sul dorso consentono la circolazione dell'aria, in modo da non sudare troppo. Inoltre, per offrire un maggiore sostegno sul polso, i guanti sono dotati di una chiusura a strappo che assicura e avvolge il polso in modo ottimale. Infine, grazie alle comode linguette, puoi infilarli e sfilarli facilmente al termine dell'allenamento.
I vantaggi dei guanti per il sollevamento pesi
Migliore presa: con i palmi sudati può essere più difficile mantenere la presa quando lavori con i manubri. Per tale motivo molti pesisti usano il gesso, ma questo materiale può irritare la pelle e i polmoni, oltre a richiedere una pulizia approfondita al termine dell'allenamento. Un paio di guanti da training può fornirti una presa maggiore quando sollevi carichi pesanti oppure durante le trazioni, evitandoti di scivolare. Inoltre, puoi abbinarli alle fascette da polso per una migliore presa durante i movimenti di trazione, come gli stacchi da terra.
Protezione dagli infortuni: il sollevamento pesi può sollecitare eccessivamente i tendini delle dita, che a lungo andare possono irrigidirsi. Questo crea delle microlacerazioni che causano infiammazioni o tendiniti. Indossare guanti da allenamento ti aiuta a sostenere e proteggere dita, mani e polsi. Questi guanti possono quindi essere uno strumento in più a tua disposizione per raggiungere il tuo record personale senza inutili fastidi. Ma attenzione: non devi utilizzarli per guarire da un infortunio né contare solo sul loro aiuto per evitare di farti male.
Prevenzione di calli e vesciche: sollevare pesi senza guanti crea attrito tra le mani e i pesi, il che può portare alla formazione di calli o vesciche nel corso del tempo. Se i calli si crepano o si rompono possono fare male, causando fastidio o dolore quando sollevi i pesi.
Sostegno per il polso: molti guanti per il sollevamento pesi aiutano a sostenere e stabilizzare il polso durante le tue sessioni di allenamento. Questo può alleviare la pressione sui nervi del polso, che può creare intorpidimento e formicolio nelle mani e nelle dita. Alcuni guanti per il sollevamento pesi offrono una fascia per il sostegno del polso, ma fai attenzione a non tralasciare gli esercizi di preabilitazione basati sulle esigenze specifiche del tuo allenamento.
Domande frequenti
Chi ha iniziato da poco deve usare i guanti da allenamento?
Se hai iniziato da poco a sollevare pesi, ti conviene esercitarti sia con i guanti che senza. Se ti alleni senza guanti puoi migliorare la forza di presa, ma una volta che il tuo corpo si abitua a sollevare carichi più pesanti, i guanti forniscono protezione e supporto ottimali.
Devo usare i guanti per il sollevamento pesi durante le trazioni o gli stacchi da terra?
Se usi i guanti per il sollevamento pesi mentre esegui chin-up e pull-up, assicurati che non siano troppo spessi. In questo caso, infatti, è più difficile ottenere una presa ideale, e ciò può incidere sul numero di ripetizioni che sei in grado di eseguire. D'altra parte, se ti sudano le mani o se tendi a sviluppare calli, la protezione del palmo offerta dai guanti da palestra può rivelarsi fondamentale per consentirti di proseguire l'allenamento.