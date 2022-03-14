Migliori guanti da training Nike per gli allenamenti più intensi

I guanti Nike Gym Premium offrono presa, protezione e supporto significativi durante il sollevamento pesi, sia per chi è all'inizio sia per gli atleti e le atlete di CrossFit con esperienza. Questi guanti da palestra sono dotati di imbottitura in schiuma ad alta densità per proteggere i palmi e fornire una presa antiscivolo. I palmi traforati e il materiale in mesh leggero e traspirante sul dorso consentono la circolazione dell'aria, in modo da non sudare troppo. Inoltre, per offrire un maggiore sostegno sul polso, i guanti sono dotati di una chiusura a strappo che assicura e avvolge il polso in modo ottimale. Infine, grazie alle comode linguette, puoi infilarli e sfilarli facilmente al termine dell'allenamento.