Le migliori scarpe Nike per maratona da uomo e donna

Progettata per gare dai 10 chilometri in su, la scarpa Nike ZoomX Vaporfly Next% è un'altra opzione della linea studiata per le lunghe distanze. Analogamente a Nike Air Zoom Alphafly, anche questo modello unisce l'intersuola in schiuma a un piatto suola in fibra di carbonio a tutta lunghezza, per una calzata leggera e reattiva che ti farà correre ancora più veloce.

Questa scarpa è caratterizzata inoltre da pannelli in mesh per una maggiore traspirabilità, e da lacci con differenziale e linguetta imbottita per ridurre la pressione nella parte superiore del piede. Il maggiore spazio per le dita consente una calzata più comoda, mentre gli intagli nella suola offrono trazione e un grip multisuperficie per una corsa sicura in qualsiasi condizione atmosferica.

E per chi vuole distinguersi, Nike ZoomX Vaporfly Next% è anche personalizzabile.