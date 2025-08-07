Nike Pegasus Premium scrive un nuovo capitolo nella storia del running
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Scopri come un'innovazione straordinaria ha dato vita al modello Pegasus con maggiore ritorno di energia di sempre.
Qual è la prossima straordinaria innovazione per il running? È una domanda che ha ispirato Nike fin dall'inizio. Nel 1970, Bill Bowerman utilizzò la piastra per waffle della moglie per creare il battistrada di alcune delle prime scarpe da running del marchio. Oggi, quella stessa brama a innovare una cultura della creatività ha ispirato una nuova generazione di scarpe Nike.
Pegasus Premium è l'ultima innovazione dell'azienda: realizzata con la prima unità Air Zoom a vista e sagomata a tutta lunghezza di Nike. "È la nostra tecnologia di ammortizzazione più reattiva e resistente", afferma Paul Begyn, Footwear Development Director of Innovation.
La tecnologia Air di Nike è una delle innovazioni più significative realizzate dai laboratori di innovazione Nike. Con la sua attività esplorativa durata decenni, il Nike Sport Research Lab ha contribuito a perfezionare la rivoluzionaria tecnologia Air. Ancora oggi, rappresenta un componente fondamentale in alcune scarpe Nike, tra cui Nike Alphafly 3, la scarpa da maratona più veloce di sempre del brand.
La creazione dell'unità Air a tutta lunghezza era prevista da tempo. Nel 2016, il team sperimenta per la prima volta il modello Zoom All Out, caratterizzato da un'unità Air piatta che si estendeva dalla punta al tallone. Gli innovatori si sono poi concentrati sul migliorare i livelli di efficienza di Zoom All Out.
Il team tecnico di Nike ha continuato ad analizzare altre scarpe della linea, in particolare Vaporfly, come potenziale ispirazione per l'unità Air Zoom. "Il nostro team ingegneristico ha osservato la curvatura del piatto suola in carbonio", spiega Begyn. "Al modo in cui conferiva una transizione fluida per chi praticava il running".
Begyn e il suo team sapevano bene che nella corsa il ritorno di energia è fondamentale nella corsa. Il modo in cui il piede entra in contatto con il terreno sottostante può influire sull'efficienza: maggiore è il ritorno, minore sarà l'energia esercitata dall'atleta.
La forma curva del piatto suola in carbonio di Vaporfly poteva essere applicata all'unità Air per facilitare questa transizione?
La svolta
La risposta si palesò in modo inaspettato. Kevin Sze, membro del team di innovazione, ebbe l'idea mentre era a casa durante la pandemia di COVID-19.
Ideò un test utilizzando una bottiglia di vetro e una pentola per aiutare a plasmare l'avampiede e l'arco plantare per riprodurre al meglio la forma del piede umano, mentre il calore applicato contribuiva a fissare la nuova forma dell'unità Air.
"A volte, le soluzioni semplici sono le più innovative."
Clayton Chambers
Senior Director, Future Cushioning Systems, Innovation
Dopo essere riuscito a mostrare la sua idea al team, Sze iniziò lentamente a produrne una piccola quantità per la prototipazione. Era riuscito nel suo intento una volta, ma doveva dimostrare che non era stato solo un colpo di fortuna. Per la fase successiva, venne stampato un modello in 3D per ottenere una forma più fedele e per contribuire a controllare direttamente dove applicare il calore. E così non c'era più bisogno di bottiglie.
Anche se il team aveva dimostrato che era possibile sagomare l'unità Air, non significava che avrebbe funzionato. La fase di esplorazione iniziò nel Nike Sport Research Lab, dove il team di innovazione creò 35 diverse silhouette di scarpe con la nuova unità Air Zoom, spaziando da design eleganti a stili incredibilmente futuristici.
"La prima fase di esplorazione, priva di vincoli, si svolse nell'arco di pochi giorni, consentendoci di partorire dozzine di idee, dalle più sobrie a quelle più folli", racconta Chambers. "Nelle settimane successive, ci dedicammo al brainstorming, alla prototipazione iniziale, a provare le scarpe in prima persona, all'ulteriore perfezionamento per poi continuare con la selezione man mano che procedevamo".
A quel punto, il team aveva ridotto il numero a sole quattro silhouette, che condivisero poi con runner. Il feedback suggeriva che chi le indossava era in grado di relazionarsi personalmente con ciò che il team stava cercando di realizzare.
"Quel momento ha dato al team la carica necessaria per affinare fino all'estremo l'idea iniziale", continua Chambers.
Con il passare dei mesi e con il contributo a ogni passo dello stesso gruppo di runner, la determinazione e l'entusiasmo del team di innovazione aumentava. C'era qualcosa di grosso che bolliva in pentola.
Alla fine, il team opto per una tomaia in mesh tecnico e un'intersuola stratificata (a strati) composta da schiuma ZoomX direttamente sotto il piede, un'unità Air Zoom sagomata al centro e schiuma ReactX nel tallone.
"ReactX offre una base stabile ma reattiva sotto l'unità Air Zoom nel tallone, mentre un pezzo in schiuma ZoomX a tutta lunghezza sopra Air Zoom contribuisce a dare un ulteriore ritorno di energia dal tallone alla punta senza aggiungere peso", afferma Chambers.
Air Zoom messa alla prova
Una volta risolta la questione silhouette, iniziarono i test. I runner dei Blue Ribbon Studios di Los Angeles hanno testato le prime versioni e diversi runner d'élite in tutto il mondo sono stati fondamentali per perfezionare la scarpa. Con ogni nuova versione, il team Nike affina ulteriormente la sua visione. Il risultato: chi prova Pegasus Premium ne apprezza la reattività e la descrive come una scarpa con un maggiore ritorno di energia.
Nike porta quindi la scarpa al Nike Sport Research Lab, dove atleti professionisti del calibro di Rai Benjamin e Jessica Hull la collaudano ed elogiano la sua reattività.
"La reattività di questa scarpa è di livello superiore, sia che appoggi sull'avampiede che sul tallone."
Rai Benjamin,
Ostacolista e medaglia d'oro olimpica
"La bolla d'aria si comprime e ti dà la spinta quando stacchi da terra", spiega Hull.
Gli anni di lavoro dedicati all'innovazione stanno finalmente producendo i loro frutti: il lancio di Pegasus Premium è previsto per il 6 febbraio 2025 in Cina e per il 30 gennaio 2025 nel resto del mondo. Al momento del lancio sarà disponibile in quantità limitate. "Il sogno di chiunque faccia innovazione è creare qualcosa che abbia un notevole impatto", afferma Sze.
E ora, il sogno di Sze si sta avverando. Lasciati pervadere dalla gioia della corsa e prova in prima persona il massimo ritorno di energia mai offerto da una scarpa Nike Pegasus.