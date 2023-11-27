Per ridurre gli sprechi puoi iniziare da qualcosa di semplice come prenderti cura delle tue scarpe in modo che durino più a lungo. Trattale come delle compagne di squadra e usale esclusivamente per ciò per cui sono state create. Ogni abitudine quotidiana può fare la differenza, quindi immagina che risultato possiamo raggiungere se uniamo le forze.



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