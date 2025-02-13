Come eliminare i cattivi odori dalle scarpe
Cura dei prodotti
Tutti abbiamo un paio di sneakers che amiamo tantissimo, ma che emana cattivo odore. Per fortuna esistono alcuni sistemi per deodorare le scarpe, in modo che tornino a profumare.
Le scarpe con un cattivo odore sono un classico. Possono essere fastidiose, perché per quanto l'igiene dei tuoi piedi sia impeccabile, le sneakers continueranno a essere maleodoranti. Nel peggiore dei casi, la situazione può diventare sgradevole. A quel punto, ti chiederai come rimuovere quel cattivo odore dalle scarpe.
A causare i cattivi odore nelle scarpe sono i batteri. Sui piedi ne proliferano molti e come scarto producono acidi organici (metanetiolo, acido isovalerico e acido propanoico). Sebbene non siano dannosi, questi batteri possono lasciare un cattivo odore persistente.
Ad esempio, il metanetiolo è un sottoprodotto del Brevibacterium, il batterio principale che si trova sui piedi. Questo acido organico è contraddistinto da un odore di zolfo che assomiglia a cavoli marci.
I piedi potrebbero avere un cattivo odore anche nel caso di un'igiene impeccabile. Ciò dipende in parte dal fatto che i piedi contengono più ghiandole sudoripare per centimetro quadrato rispetto a qualsiasi altra parte del corpo. Anche se il sudore di per sé non produce cattivo odore, i prodotti di scarto dei batteri sì. Le scarpe sono quindi un terreno fertile per i batteri, perché catturano sudore e umidità e creano così un ambiente ideale per la loro proliferazione.
Otto dei modi migliori per rimuovere il cattivo odore dalle scarpe
1. Indossa le calze
Se non indossi le calze, il sudore causerà sicuramente dei cattivi odori. Erica Coviello, personal trainer certificata, coach di running certificata RRCA ed ex insegnante di scienze, afferma: "Il sudore di per sé non genera cattivi odori, ma i batteri (sulla pelle) sono attratti dagli ambienti umidi: l'odore proviene dagli scarti prodotti dal processo digestivo di questi microrganismi".
Assorbendo l'umidità che si trova sulla pelle, le calze aiutano i piedi a rimanere all'asciutto, ostacolando la proliferazione dei batteri. Lo spiega Coviello, che continua: "Le calze di buona qualità trattengono l'umidità al loro interno; e una volta a casa, puoi lavarle subito. Al contrario, se corri senza calze, il sudore rimane all'interno delle scarpe".
Qual è, quindi, il tipo di calza migliore per evitare l'accumulo di umidità? Secondo Dustin Narde, Product Line Manager di Nike, la risposta a questa domanda sono le calze di lana, e Coviello è d'accordo. La trainer afferma: "Gli oli contenuti nella lana fungono da barriera contro i batteri e prevengono quindi la diffusione dei cattivi odori. Inoltre, rispetto a un maglione irlandese tradizionale, i capi sportivi moderni sono realizzati in misto lana, donano maggiore comfort e provocano meno irritazioni alle persone allergiche alla lana e alla lanolina".
Sostituisci i calzini ogni 6-12 mesi. Se stai cercando un'ottima opzione in lana, prova le calze di media lunghezza ammortizzate in lana Nike Everyday (30 $). Coviello spiega che anche i materiali sintetici, come il poliestere, assorbono l'umidità per mantenere la pelle quanto più asciutta possibile. Le calze ammortizzate Nike Everyday Plus (22 $) sono realizzate in misto poliestere e vantano la tecnologia Nike Dri-FIT che contribuisce a mantenere i piedi asciutti e a donare comfort durante tutte le tue attività della giornata.
2. Prova con un po' d'aceto
L'aceto è un ottimo modo per deodorare le scarpe, poiché neutralizza gli odori e combatte i batteri. Lo afferma uno studio del 2014 su mBio. Basta mescolare aceto bianco e acqua in parti uguali in un flacone spray. Spruzza la soluzione all'interno delle scarpe dopo l'uso e lasciala asciugare. Se effettui questa operazione sulle scarpe dopo l'allenamento, la freschezza durerà più a lungo.
Suggerimento: per ottimizzare l'effetto, pulisci le scarpe accuratamente all'interno e all'esterno prima di applicare la soluzione.
3. Bicarbonato di sodio
Vuoi deodorare le tue scarpe con un rimedio casalingo? Usa il bicarbonato di sodio. Si tratta di un deodorante naturale che assorbe cattivi odori e batteri. Esistono due modi diversi per usare il bicarbonato di sodio per deodorare le scarpe:
- Miscela un quarto di tazza di bicarbonato di sodio, un quarto di tazza di lievito in polvere e mezza tazza di amido di mais. Per un ulteriore tocco profumato, aggiungi alcune gocce dell'olio essenziale che preferisci (vedi qui sotto). Inserisci metà del composto in una calza e l'altra metà nell'altra calza. Chiudi le calze facendo un nodo in cima e inseriscile nelle scarpe: in ogni scarpa andrà una calza. In questo modo, il mix di ingredienti assorbirà gli odori all'interno delle scarpe.
- In alternativa, versa direttamente il bicarbonato di sodio nelle scarpe e lascialo agire per almeno 24 ore.
4. Oli essenziali
Gli oli essenziali di tea tree, di chiodi di garofano e di legno di cedro sono tutti deodoranti naturali, noti per le loro proprietà antifungine. Ad esempio, un case study pubblicato su Mycobiology nel dicembre 2007 ha dimostrato che l'olio essenziale di chiodi di garofano inibisce fortemente la crescita batterica sui piedi ed elimina il cattivo odore. Questi oli offrono un triplice vantaggio: combattono i batteri, eliminano gli odori e lasciano un profumo gradevole.
Applica qualche goccia di olio essenziale direttamente nelle sneaker e lascia arieggiare. In alternativa, è possibile mescolare gli oli essenziali con altri rimedi casalinghi, come il bicarbonato di sodio o l'aceto.
5. Sapone
Un altro rimedio casalingo per eliminare l'odore delle sneaker è lasciare una saponetta in ciascuna scarpa per una notte intera. Il sapone elimina i batteri e l'odore che producono. In più, il sapone è poroso, quindi assorbe il cattivo odore e lo sostituisce con un profumo di pulito.
Suggerimento: assicurati che le saponette non siano bagnate prima di inserirle nelle scarpe, perché l'umidità favorisce lo sviluppo di batteri.
6. Luce del sole
Asciugare l'umidità in eccesso dalle scarpe è un modo semplice ed efficace per eliminare i cattivi odori. Dopo l'allenamento, lascia le scarpe alla luce del sole diretta per alcune ore, in modo che si asciughino completamente prima di indossarle di nuovo.
7. Una buona igiene dei piedi
È importante prestare particolare attenzione durante la pulizia dei piedi. Assicurati di applicare sapone o detergente tra ogni dito e sulla pianta del piede e di risciacquare bene. Ecco qualche altro consiglio sull'igiene dei piedi per eliminare i cattivi odori dalle scarpe.
- Lava le calze dopo ogni utilizzo.
- Cambia le calze e le scarpe subito dopo un allenamento, per evitare che i cattivi odori rimangano intrappolati.
- Asciuga i piedi dopo averli puliti. L'eventuale umidità rimasta sui piedi favorirà la crescita batterica.
8. Controlla la suola interna
Se indossi le stesse suole da anni, probabilmente è il momento di sostituirle. Spesso le suole interne sono la fonte degli odori sgradevoli nelle scarpe. Coviello spiega: "Le suole interne sono realizzate in materiali porosi che assorbono e trattengono l'umidità, creando un terreno fertile per la proliferazione dei batteri che causano i cattivi odori".
A volte, basta sostituire la suola interna per eliminare quel cattivo odore persistente. Coviello consiglia di puntare su materiali come la schiuma a celle aperte o le fibre naturali, che sono in grado di intrappolare o allontanare l'umidità, anziché lasciarla marcire in altre parti della scarpa. "Puoi anche cercare brand che producono modelli trattati con agenti antimicrobici che inibiscono la proliferazione batterica e/o dotati di fori di ventilazione, progettati per favorire la circolazione dell'aria. In questo modo, le scarpe si asciugano più rapidamente e si riduce al minimo l'accumulo di umidità", afferma.
Testo di Danielle Zickl