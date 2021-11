Come eliminare i cattivi odori dalle scarpe

Le scarpe con un cattivo odore sono un classico. Può essere fastidioso, perché per quanto puliti, i piedi generano comunque un cattivo odore nelle sneaker. Nel peggiore dei casi, può risultare davvero sgradevole. A quel punto è inevitabile chiedersi: "Come posso eliminare il cattivo odore dalle scarpe?"



A causare i cattivi odore nelle scarpe sono i batteri. Sui piedi ne proliferano molti e come scarto producono acidi organici (metanetiolo, acido isovalerico e acido propanoico). Sebbene non siano dannosi, questi tipi di batteri possono lasciare un cattivo odore persistente.



Ad esempio, il metanetiolo è un sottoprodotto del Brevibacterium, il batterio principale che si trova sui piedi. Questo acido organico è contraddistinto da un odore di zolfo che assomiglia a cavoli marci e calze maleodoranti.



I piedi potrebbero avere un cattivo odore anche nel caso di un'igiene impeccabile. Ciò dipende in parte dal fatto che i piedi contengono più ghiandole sudoripare per centimetro quadrato rispetto a qualsiasi altra parte del corpo. Anche se il sudore di per sé non produce cattivo odore, i prodotti di scarto dei batteri sì. Le scarpe sono quindi un terreno fertile per i batteri, perché catturano sudore e umidità e creano così un ambiente ideale alla loro proliferazione.