Quattro semplici passaggi per pulire gli occhiali da sole
Cura dei prodotti
Segui questi consigli per pulire i tuoi occhiali da sole in modo impeccabile senza graffiarli. Spoiler: la t-shirt NON è adatta allo scopo.
Forniture
- Sapone per piatti delicato
- Spray anti-appannamento (facoltativo)
Strumenti
- Panno in microfibra
Nel tempo, gli occhiali da sole raccolgono polvere, sudore, sporcizia e residui vari, ma con le giuste tecniche di pulizia possono tornare come nuovi. Anche tu pulisci gli occhiali con l'angolo della t-shirt? Sarà anche rapido e comodo, ma questo metodo è tutto fuorché ideale. Per una pulizia perfetta, bastano pochi ingredienti: un panno in microfibra, del sapone per piatti e un po' di acqua corrente.
Dedicare qualche minuto a pulire bene gli occhiali da sole ti aiuterà a evitare danni e graffi involontari e a proteggere il rivestimento anti-UV. Segui questi semplici consigli per pulire perfettamente occhiali di ogni tipo, dai modelli per la luce blu a quelli da sole polarizzati.
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Come pulire gli occhiali da sole
1.Bagna le lenti
Bagna gli occhiali con un po' di acqua tiepida del lavandino.
2.Applica del sapone usando le dita
Con le mani pulite, metti una piccola quantità di sapone per piatti delicato su entrambi i lati delle lenti. Usando pollice e indice, strofina le lenti con un movimento circolare, prestando attenzione a non graffiarle con le unghie.
Questo movimento aiuta a rimuovere i residui di oli naturali della pelle, trucco, sudore e altra sporcizia che può depositarsi sulle lenti. Ricordati di dedicarti anche alla montatura e alle aste.
3.Sciacqua gli occhiali
Passa gli occhiali sotto un filo d'acqua tiepida per rimuovere la schiuma. Assicurati di togliere ogni traccia di acqua saponata.
4.Asciuga per bene
Usa un panno in microfibra asciutto per eliminare dagli occhiali tutta l'umidità.
Se lo desideri, ora puoi spruzzare sulle lenti una soluzione anti-appannamento. Questi spray aiutano a evitare che gli occhiali da sole si appannino durante gli allenamenti più intensi o quando li indossi insieme alla mascherina.
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Come pulire gli occhiali da sole quando sei in giro
Quando sei fuori casa e non puoi ricorrere al metodo qui sopra, porta con te un panno in microfibra nella custodia degli occhiali, da usare al posto di altri oggetti, come le t-shirt, che rischiano di graffiare le lenti.
Solitamente, i negozi di ottica vendono anche degli spray sgrassanti delicati, utilissimi da tenere in borsa o in macchina. Ti basta spruzzarne un po' sulle lenti e pulire con un panno in microfibra.
Come riporre gli occhiali da sole nel modo corretto
Per proteggere al meglio gli occhiali da sole, riponili in una custodia rigida o in un sacchetto in microfibra. Se li lasci fuori dalla custodia (in macchina, ad esempio), si accumulerà la polvere. Nota: la luce solare può imprimere la polvere sulle lenti, provocando un deterioramento graduale del rivestimento anti-UV.
Cosa non fare: tre errori comuni da evitare nella pulizia degli occhiali da sole
- Non usare la saliva
Non pulire gli occhiali da sole alitandoci sopra o usando la saliva, che è acida è può rovinare il rivestimento delle lenti.
- Non usare acetone, alcol o detergenti per vetri
Questi prodotti sono molto aggressivi e possono rimuovere il rivestimento anti-UV. Per pulire gli occhiali da sole, l'opzione migliore è il sapone per piatti delicato.
- Non asciugare gli occhiali da sole con abiti o fazzoletti di carta
Oggetti in materiali diversi dalla microfibra, come i fazzoletti o gli asciugamani di carta, rischiano di graffiare le lenti. Se non vuoi correre rischi, usa sempre un panno in microfibra.
Come pulire a fondo gli occhiali da sole
I negozi di ottica offrono servizi di pulizia profonda, ideali quando i rimedi fai-da-te non sono sufficienti. Se i naselli hanno iniziato a scolorirsi, per esempio, queste operazioni di pulizia possono aiutare a farli tornare come nuovi.
Domande frequenti
Ogni quanto vanno puliti gli occhiali da sole?
Dipende da quanto li usi. In generale, se vuoi che restino in ottime condizioni, devi pulirli ogni volta che li usi. Durante il giorno, sugli occhiali possono accumularsi oli naturali della pelle, sudore, sporcizia, germi e trucco.
Lavare spesso gli occhiali può anche aiutarti a far durare di più le lenti, poiché impedisce ai residui di erodere il rivestimento anti-UV.
Qual è il modo migliore di pulire gli occhiali da sole polarizzati?
Puoi pulirli come tutti gli altri tipi di occhiali. Usa acqua tiepida, un po' di sapone per piatti delicato e un panno in microfibra; strofina le lenti con dei movimenti circolari e, quando hai terminato, sciacqua via tutto il sapone. Infine, asciuga con un panno in microfibra.
Con che frequenza devo sostituire il panno in microfibra che uso per pulire gli occhiali?
Prima o poi, un panno in microfibra usato frequentemente non riuscirà più a pulire gli occhiali in modo efficace. Quando vedi che iniziano a formarsi pelucchi o a depositarsi residui di sporcizia, è giunto il momento di passare a un panno nuovo.
Come faccio a pulire gli occhiali da sole quando sono in giro?
Se non puoi lavare gli occhiali da sole con acqua corrente e sapone, porta con te un panno in microfibra e uno spray sgrassante delicato (dovresti trovarlo nei negozi di ottica), da tenere in borsa o in macchina. Ti basta spruzzarne un po' sulle lenti e pulire con un panno in microfibra.
Testo a cura di Jessica Murri