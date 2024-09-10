Come ammorbidire un paio di scarpe da running nuove

I piedi e la parte inferiore delle gambe hanno bisogno di abituarsi gradualmente e in modo sicuro a queste nuove scarpe, più rigide rispetto a quelle precedenti. "Le scarpe nuove sono meno flessibili di quelle vecchie e riducono la gamma di movimento durante l'impatto del piede", spiega Sean Fortune, coach di running USATF Level II con sede a New York. "Questa meccanica, che mette il piede e la parte inferiore della gamba particolarmente sotto stress, aumenta il rischio di infortuni".

Secondo Fortune, i potenziali infortuni possono essere da lievi a gravi e includono vesciche e crampi ai piedi, fascite plantare e tendinite di Achille, che lui stesso ha subito dopo aver percorso tanti chilometri con un paio di scarpe da running nuove.

Ashley Campbell, Lead Product Line Manager di Nike, aggiunge che il periodo di rodaggio è particolarmente importante quando si corre con un tipo di scarpa con cui non ci si è mai allenati prima, come un modello da gara o una sneaker che offre meno supporto rispetto a quello abituale. "Una scarpa nuova, che non conosci, potrebbe modificare leggermente il modo in cui corri dal punto di vista della falcata o dell'appoggio del piede. Perciò è importante permettere al corpo di adattarsi per limitare il rischio di indolenzimenti o infortuni", spiega.