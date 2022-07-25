L'effetto placebo funziona: ecco come

Sfrutta la forza dell'effetto placebo
Coaching
Se il cervello è convinto che una tecnica di recupero ti sta aiutando a fare progressi, al corpo non importa che sia scientificamente provata.
- L'effetto placebo è credere con convinzione in un risultato tanto da ottenerlo, a prescindere da cosa dice la scienza.
- L'efficacia dei bagni di ghiaccio, ad esempio, non è dimostrata da molti studi, ma il tuo cervello potrebbe comunque rilasciare endorfine quando ne fai uno, aiutandoti a migliorare.
- Confrontati con altre persone sui benefici di una tecnica per aumentarne l'efficacia.
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Il caffè che hai bevuto ti ha dato l'energia necessaria a cominciare la giornata ma, dopo un po', ti dicono che era decaffeinato: cosa penseresti? La risposta potrebbe non essere così importante rispetto al fenomeno responsabile per quel picco di energia: l'effetto placebo.
"L'effetto placebo entra in gioco quando si riscontrano dei benefici perché si è convinti dell'efficacia di un intervento e non per le proprietà dell'intervento in sé", sostiene Shona Halson, PhD, professoressa associata specializzata in recupero presso la Australian Catholic University. Si verifica anche quando non si hanno dubbi sull'effetto positivo di un rimedio provato, anche in assenza di prove.
Pur non essendone consapevoli, molti atleti traggono vantaggio dall'effetto placebo quando provano nuove e interessanti tecniche di recupero. Nonostante la popolarità, molti di questi metodi, tra cui i massaggiatori muscolari a percussione (dispositivi elettrici con palla in schiuma annessa) e la crioterapia (una sessione all'interno di una camera gelida), potrebbero essere considerati vantaggiosi non solo a livello fisico, ma anche psicologico (a volte "soprattutto" psicologico).
Pensa alle calze con compression fit. Vengono decantate per la capacità di ridurre il gonfiore e l'indolenzimento post-allenamento. Tuttavia una recente revisione sistematica della letteratura scientifica, apparsa su Open Access Journal of Sports Medicine, suggerisce che indossarle genera sì una ridotta percezione dell'indolenzimento muscolare, ma nessun beneficio in termini di marcatori di danni o infiammazioni muscolari. Un altro studio pubblicato sull'International Journal of Sports Physiology and Performance ha riscontrato che i benefici di queste calze sul recupero potrebbero aumentare in base al grado di convinzione degli atleti nella loro efficacia.
Prendiamo ora in esame i dispositivi di compressione pneumatica, strumenti simili a gessi morbidi per gambe e braccia. Secondo una ricerca apparsa sull'International Journal of Exercise Science, l'effetto placebo potrebbe spiegare perché alcuni partecipanti hanno riportato tempi di recupero più brevi e meno dolore da indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata quando indossavano questo tipo di dispositivi invece dei tradizionali scaldamuscoli con compression fit usati in modo continuativo. Sarà l'aspetto high-tech dei dispositivi pneumatici a farli apparire più credibili? Chissà.
Simili scoperte si applicano ad altri metodi di recupero, come i bagni di ghiaccio e i massaggi: alcune ricerche hanno rilevato che la maggior parte dei partecipanti ha ottenuto maggiori benefici se convinta dell'efficacia della terapia, dando prova, ancora una volta, del potere della mente.
La psicologia dietro l'effetto placebo
Questo significa che si dovrebbe dubitare dell'esperienza? Secondo Halson, proprio no: sebbene la sensazione sia frutto della mente, i suoi effetti sono molto reali.
Lauren Atlas, PhD, ricercatrice su dolore e neuroscienza affettiva presso il National Center for Complementary and Integrative Health del National Institutes of Health, spiega: "L'effetto placebo, solitamente, coinvolge le aspettative, gestite dalla corteccia prefrontale del cervello. Questa regione si collega ad altre per secernere sostanze chimiche che influenzano le risposte del fisico, come le endorfine (gli ormoni del piacere)". Atlas spiega che esistono vari tipi di placebo, alcuni dei quali riescono ad attivare il sistema oppioide per impedire ai segnali di dolore di raggiungere il cervello, mentre altri riescono a cambiare lo stato emotivo inducendo una sensazione di maggiore relax.
Esiste, però, anche un'altra ragione per cui l'effetto placebo è così presente negli studi sul recupero. "Nello sport, la vittoria può dipendere da pochi decimi di secondo", spiega Halson. "E gli atleti più agguerriti sono pronti quasi a tutto pur di ottenere quel piccolo vantaggio", specialmente se si tratta di soluzioni semplici quanto indossare una calza.
Halson aggiunge inoltre che la ritualità può aumentare il potenziale di efficacia dell'effetto placebo. "La maggior parte delle tecniche di recupero sono esperienze molto sensoriali", afferma. Se hai la sensazione di fare qualcosa di buono per il tuo corpo ogni volta che ti immergi in una vasca di acqua gelida o massaggi i muscoli con un gel rinfrescante, quella convinzione (e la fiducia che ispira) può dare più sprint alle tue prestazioni. Infine, come ricorda Halson, quanto più desideri che qualcosa sia efficace, tanto più crederai nella sua reale efficacia.
Come sfruttare l'effetto placebo a tuo vantaggio
Sei alla ricerca di una nuova strategia di recupero? Se parti con dubbi e incertezze, rischi di avere un'esperienza insoddisfacente. Questo è quello che gli esperti chiamano "effetto nocebo", come ci ricorda Atlas. La cosa migliore da fare è non avere pregiudizi e assicurarsi di usare lo strumento o il metodo adatto alla situazione. Dispositivi per la terapia a percussione, stimolazioni elettriche e altri sono pensati per ottimizzare il recupero, non per curare un problema fisico serio. "Se si tratta di qualcosa di più grave o di un infortunio, devi rivolgerti a un professionista", afferma Halson.
Ti interessa qualcosa che hai visto sui social media o sul web? Segui il consiglio di Halson e confrontati con altri, ad esempio con i tuoi amici appassionati di sport o con un fisioterapista esperto in varie tecniche di recupero, per sapere cosa ne pensano. Se non sei l'unica persona entusiasta di una certa tecnica, sarai più incline a convincerti dei suoi benefici.
Può sembrare assurdo, ma credere nell'effetto placebo ti rende più suscettibile ai suoi benefici. Potremmo chiamarlo "effetto placebo dell'effetto placebo"!
Testo: Ashley Mateo
Illustrazioni: Gracia Lam
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