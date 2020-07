Cos'è un massaggiatore muscolare? E potrebbe fare al caso tuo?

Non esistono ricerche scientifiche dedicate ai massaggiatori muscolari, che sono ancora relativamente una novità. Tuttavia, secondo uno studio pubblicato nel Journal of Clinical and Diagnostic Research, mentre i partecipanti che avevano provato una terapia a vibrazione di cinque minuti o 15 minuti di massaggio hanno dichiarato di sentire un dolore significativamente inferiore fino a 72 ore dopo l'esercizio rispetto a quelli che non avevano ricevuto alcuna terapia né massaggio, il gruppo che ha utilizzato un dispositivo vibrante si è ripreso molto più velocemente rispetto al gruppo che ha beneficiato dei massaggi nelle prime 24 ore.



I massaggiatori muscolari risultano particolarmente efficaci per chi segue un programma di allenamento intenso e regolare. Secondo Helms, questo dispositivo non è solo in grado di accelerare il recupero, ma utilizzato prima di un allenamento può anche migliorare l'ampiezza di movimento, in quanto va ad allentare la miofascia. I massaggiatori sono inoltre perfetti per allenarsi in vista di un evento, in quanto aiutano ad alleviare la rigidità che può portare a lesioni da logoramento, e per gli sportivi soggetti a tensioni e dolore localizzato. "Un foam roller di tipo standard non riesce a esercitare un'azione altrettanto profonda e localizzata nel tessuto, e non c'è modo di lavorare con le mani alla stessa velocità di una testa motorizzata", sottolinea.



Se hai la possibilità di usare un massaggiatore muscolare o ne stai valutando l'acquisto, ecco cosa devi sapere: