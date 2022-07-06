Come migliorare la cura di sé

Soluzioni pratiche per la cura di sé
Coaching
Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà: scopri come fare progressi con la nostra guida.
- Prendersi cura di sé non significa semplicemente fare una manicure nel weekend, ma vuol dire dedicarsi regolarmente al proprio benessere.
- Svolgi attività diverse in base alle tue esigenze del momento. Ad esempio, un allenamento intensivo può essere più appagante di un massaggio.
- Fare una lista della gratitudine e seguire altri consigli degli esperti potrebbero aiutarti a superare un ostacolo emotivo e favorire il tuo benessere.
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Quando diciamo "prendersi cura di sé", pensi a "bagni di schiuma e maratone di film sotto una coperta pesante"? Se sì, non hai torto, ma forse stai tralasciando qualcosa. "Prendersi cura di sé è il modo quotidiano, costante e fondamentale di dedicarsi al proprio benessere, che include la salute fisica, emotiva e mentale, così da essere la versione migliore di se stessi", afferma Theresa Melito-Conners, PhD, esperta in materia di cura personale, consulente didattica e autrice con base in Massachusetts. Quando sei al massimo della forma, riesci più facilmente a lasciarti alle spalle i problemi, grandi o piccoli che siano.
Prendersi cura di sé non significa solo coccolarsi. Secondo Ellen Bard, ricercatrice associata della British Psychological Society e autrice di This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care, la cura personale può significare fare qualcosa di sgradevole che alla fine ti fa bene (come andare dal dentista) o concederti ciò di cui hai esattamente bisogno in una determinata situazione (ad esempio, una vera e propria pausa pranzo). In ogni caso, prenderti cura di te ti consente di fare il pieno di energia per essere presente al lavoro, nel training e nelle tue relazioni, afferma Bard. Invece di sprecare tempo ed energie a costringerti a rilassarti, puoi trovare dentro di te le risorse per risolvere i problemi per cui stai cercando di non stressarti. È come aggiungere il pezzo mancante del puzzle invece di mettere insieme un gruppo di pezzi che non si incastrano sperando che formino qualcosa.
Secondo Bard, per prendersi cura di sé in modo efficace, è necessario conoscersi davvero. "Ciò che può fare bene a una persona potrebbe non funzionare per un'altra e ciò di cui abbiamo bisogno in un momento potrebbe non funzionare in un altro", afferma. "Prendersi cura di sé significa entrare in contatto con se stessi in modo più profondo e ascoltare ciò di cui hanno bisogno cuore, mente e corpo".
Adattare le tue attività di cura personale ai tuoi bisogni del momento è fondamentale. Se lo fai nel modo giusto, sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Prova a seguire questa guida, basata su approfondimenti e consigli di esperti.
1. Quando provi una senso di sopraffazione: includi un allenamento ad alta intensità
Un massaggio rilassante potrebbe sembrare la pausa di cui hai bisogno. Ma se finisci per scorrere mentalmente la lista delle cose da fare mentre ti massaggiano la schiena, il senso di sopraffazione sarà ancora peggiore dopo, afferma Melito-Conners.
Prova invece a dedicarti a un allenamento che sai che ti darà energia e allevierà lo stress, aggiunge. Può essere ballare per cinque minuti, una sessione di sollevamento pesi, uno sprint intorno all'isolato o un'intensa seduta di yoga. Solo pochi minuti di movimento e l'aumento della frequenza cardiaca possono incrementare i tuoi livelli di energia per prepararti ad affrontare il progetto o il problema a cui stai lavorando, afferma Melito-Conners. Inoltre, la ricerca ha dimostrato che l'esercizio di qualsiasi tipo può dare un impulso all'autostima. Energia e fiducia in te sono una combinazione efficace per aiutarti a ottenere il massimo e raggiungere i tuoi obiettivi.
2. Quando fai fatica a dormire: fai un bagno
Purtroppo, stress e insonnia vanno di pari passo, ma fare un pisolino, un classico rimedio per prendersi cura di sé quando si è stanchi, può in realtà avere effetti negativi sulla qualità del sonno. Dormire nel bel mezzo della giornata potrebbe stravolgere il tuo orologio biologico, compromettendo ulteriormente la tua capacità di addormentarti al momento di coricarti, come afferma Rebecca Leslie, PsyD, psicologa certificata di Atlanta.
La mossa giusta? Un bagno caldo. Secondo uno studio pubblicato su Sleep Medicine Reviews, immergersi per un'ora prima di andare a dormire aiuta le persone ad addormentarsi più velocemente e migliora la qualità del sonno. Infatti, stimola il sistema termoregolatore del corpo, il che può contribuire ad abbassare la temperatura interna e quindi ad addormentarsi più facilmente, afferma Leslie. "Stare nella vasca da bagno può anche avere un effetto calmante e contribuire a creare la mentalità e l'umore giusti per dormire, perché consente di rilassarsi e di staccare la mente prima di andare a letto".
3. Quando provi ansia: telefona a un amico
Rilassarti in accappatoio con un bicchiere di vino rosso o guardando la partita di solito non è la soluzione migliore per spegnere la mente irrequieta, visto che probabilmente i tuoi pensieri continueranno a vorticare. Chiamare un amico potrebbe essere più utile per sollevarti il morale e mantenere il tuo equilibrio.
"L'ansia di solito è indice di una preoccupazione futura", afferma Bard. "Se ne parli con un amico, guardi il problema da una prospettiva diversa e chiedi il suo aiuto nel definire un piano d'azione, potresti avere una sensazione di controllo maggiore". Inoltre, è rassicurante ricordarsi di avere un sistema di supporto, aggiunge. Anche se il tuo amico non ti aiuta a risolvere il problema, a volte è sufficiente sapere che c'è qualcuno lì per te.
4. Quando provi rabbia: prova la meditazione e/o la respirazione profonda
Se la rabbia si accumula, non puoi semplicemente mascherarla. "Una breve meditazione, anche di cinque minuti, o alcuni esercizi di respirazione profonda possono aiutarti a calmare il sistema nervoso, a ritrovare la lucidità mentale e a ristabilire il tuo equilibrio", afferma Melito-Conners. "Quando possibile, cerca di capire cosa ha provocato la sensazione di irritazione". Questo può aiutarti a rispondere alla situazione in modo maturo e razionale oppure a lasciartela alle spalle e proseguire per la tua strada (spesso la soluzione migliore).
Troppa rabbia per uscirne così? Ci siamo passati tutti. "Se l'esasperazione è troppo acuta, muovi il corpo. Cammina, ascolta la tua canzone preferita o balla e canta per cambiare d'umore", afferma Melito-Conners. Da lì, puoi iniziare una sessione di meditazione o di respirazione per calmarti ulteriormente oppure tornare a essere la versione più felice di te.
5. Quando sei giù: fai una lista della gratitudine
"Secondo innumerevoli ricerche, le persone che tengono un diario della gratitudine dove annotano le cose per cui sono riconoscenti sono più soddisfatte della propria vita e hanno una maggiore autostima", afferma Leslie. Per quel che vale, tenere un diario non deve necessariamente significare stare seduti a scrivere per ore. "Magari puoi dedicare qualche minuto al giorno a scrivere due o tre cose per cui provi gratitudine o tenere un inventario da aggiornare in un documento Google o una nota sul telefono", afferma Melito-Conners. "Quando ti rendi conto di essere giù di morale, puoi dare un'occhiata alla lista e pensare a tutto ciò per cui dovresti provare gratitudine".
In definitiva, si tratta semplicemente di trovare ciò che funziona per te. Se questi suggerimenti non ti aiutano ad affrontare gli ostacoli nel modo giusto per favorire il tuo benessere, continua a sperimentare finché non trovi ciò che ti fa sentire meglio. Per semplificare il processo, chiediti sempre "di che cosa ho davvero bisogno in questo momento?" e "di che cosa il mio io futuro avrà bisogno?", afferma Bard. Alla fine, non dovrebbe essere difficile ricominciare a prendersi cura di sé.
Testo: Celia Shatzman
Illustrazioni: Xoana Hererra
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