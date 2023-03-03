In che modo lo stress influisce sull'organismo, e cosa fare a riguardo

Altri fattori di stress, questa volta di origine psicologica e sociale, sono le scadenze, le preoccupazioni economiche e i problemi relazionali. Nonostante possa inizialmente manifestarsi in versione acuta, lo stress psicologico e sociale può diventare cronico. Quando ciò accade il corpo attiva le risposte nate per affrontare gli stress acuti, "che possono risultare inadatte e, in definitiva, dannose per la propria salute", spiega Banihashemi.

Secondo Peake, i problemi nascono quando i fattori di stress diventano ingestibili, cosa di cui il sistema di risposta allo stress tiene traccia. "Nel tempo il corpo e la mente inizieranno a pensare che i fattori di stress non si arresteranno e che siano fuori controllo, il che porterà a un'impotenza appresa o a sviluppare meccanismi di difesa poco sani", spiega. Esempi di meccanismi di difesa non adattativi sono la mancanza di impegno, l'evitamento e la soppressione delle emozioni.

In sostanza, lo stress è inevitabile. Ma è il modo in cui lo si gestisce a fare la differenza per il proprio benessere.