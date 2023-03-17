Cosa indossare con i pantaloni tuta

Se lavori da casa, di sicuro hai presente il dibattito quotidiano sulla scelta di vestirsi o rimanere in pigiama. Bene, questi pantaloni tuta sono un'ottima via di mezzo. La vestibilità oversize è comoda e rilassata, ma il velluto a coste dona lo stile tipico dei pantaloni, specialmente se opti per un sobrio modello in nero. Per un look essenziale, abbina una felpa oversize a girocollo e un paio di intramontabili Nike Blazer.