Cosa indossare con i pantaloni tuta

Come abbinare i pantaloni tuta Nike
Consigli di stile
Indossa uno di questi outfit comodi ed essenziali, perfetti per qualsiasi occasione.
I pantaloni tuta spesso tendono a essere un po' trascurati. Sono l'articolo più semplice da indossare quando vuoi rilassarti un po' o andare in palestra, ma sono anche un perfetto must-have da sfoggiare con i tuoi outfit. Per capire come abbinare i pantaloni tuta, bisogna partire da una domanda: qual è la parte dell'outfit su cui vuoi puntare?
Per esempio, vuoi incentrare il look sul mettere in bella mostra il tuo nuovo paio di sneakers? Scegli un paio di pantaloni dai toni neutri che si stringano alla caviglia e permettano di focalizzare l'attenzione sulle scarpe. Vuoi puntare tutto sulla semplicità con una felpa oversize? I pantaloni tuta a lunghezza ridotta sono una valida alternativa ai soliti jeans.
Nel creare un look casual perfetto per tutti i giorni che ponga l'accento sul comfort senza sacrificare il tuo stile personale, i pantaloni tuta sono un elemento fondamentale. Ecco allora sei idee per abbinarli al meglio.
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Come abbinare i pantaloni tuta
1.Pantaloni palazzo in velour + felpa a girocollo + sneakers Blazer
Se lavori da casa, di sicuro hai presente il dibattito quotidiano sulla scelta di vestirsi o rimanere in pigiama. Bene, questi pantaloni tuta sono un'ottima via di mezzo. La vestibilità oversize è comoda e rilassata, ma il velluto a coste dona lo stile tipico dei pantaloni, specialmente se opti per un sobrio modello in nero. Per un look essenziale, abbina una felpa oversize a girocollo e un paio di intramontabili Nike Blazer.
2.Fleece + t-shirt + giacca workwear + Air Pegasus
Quando è il momento di prendersi un giorno di relax dal lavoro o dalla scuola, i pantaloni devono essere confortevoli. Scegliendo dei pantaloni tuta in fleece, abbinati a una giacca workwear e a un paio di Air Pegasus dai toni rétro, potrai vivere al meglio la tua giornata di riposo coniugando stile e look rilassato. Ecco come abbinare dei pantaloni tuta grigi in tutta semplicità e con un tocco originale.
3.Tech Fleece + t-shirt con grafica + Metcon
Se non puoi fare a meno dei pantaloni tuta in palestra, rinnova il tuo stile sportivo in modo davvero unico. I pantaloni tuta Tech Fleece abbinati a una t-shirt con grafica sono la combinazione perfetta per una sessione di sollevamento pesi o per bere un frullato post-allenamento in compagnia. Abbinali alle tue sneakers da allenamento e il gioco è fatto.
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4.Fleece a vita alta + canotta corta + Air Bliss
Quando crei un outfit, un modo semplice per abbinare i capi è pensare alle proporzioni. Dei pantaloni tuta oversize a vita alta e una canotta corta sono due capi a contrasto perfetti per una combinazione dinamica. Inoltre, puoi facilmente abbinarli a una camicia o a una giacca in denim per un incontro informale al bar o per una giornata di shopping. Assicurati solo di indossare un paio di scarpe adatte ad accompagnarti per qualche ora di passeggiata con i tuoi nuovi acquisti al seguito.
5.Pantaloni tuta con orlo aperto + giacca morbida + Vomero
Nei giorni in cui il relax è in cima alla lista delle tue priorità, non devi assolutamente preoccuparti di sacrificare lo stile in favore di un look più casual. Per un ouftit confortevole al limite dell'incredibile, abbina un paio di pantaloni tuta ampi con una giacca morbida. In più, le texture a contrasto e gli elementi colorati donano un tocco attuale e alla moda. E come ciliegina sulla torta per questo look, che fonde comfort e stile, sfoggia la gettonatissima Vomero.
6.Tech Fleece + felpa a girocollo + Dunk
Se ancora non hai mai messo piede fuori casa in tuta, considera questo outfit un buon punto di partenza. Al posto dei tuoi pantaloni abituali, opta per un paio di pantaloni tuta con dettagli di qualità, come le tasche con zip e il punto vita regolabile a contrasto. Abbinali a una maglia a maniche lunghe o a una felpa a girocollo e completa il look con un paio di sneakers per tutti i giorni, come le Dunk bicolore. La semplicità e le linee essenziali daranno vita a un outfit di classe.
Scritto da Aemilia Madden