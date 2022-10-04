I tre migliori shorts da running a vita alta Nike da donna

I tre migliori shorts da running Nike a vita alta
Guida all'acquisto
Durante la prossima corsa goditi la sicurezza e la comodità di questi shorts da running Nike a vita alta.
I migliori capi da running bilanciano comfort e funzionalità e gli shorts non fanno eccezione. Gli shorts da running ideali aiutano a prevenire le irritazioni, allontanano il sudore e non si spostano mentre ti muovi.
I modelli a vita alta presentano un interno gamba più lungo rispetto a quelli tradizionali e hanno il girovita all'altezza dell'ombelico o più su. Per alcune runner, la vestibilità degli shorts a vita alta contribuisce a migliorare il comfort anche perché restano bene in posizione durante l'intera corsa. Per saperne di più, dai un'occhiata ai migliori shorts da running Nike a vita alta.
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I migliori shorts da running Nike a vita alta
1.Per la versatilità: shorts da training 2 in 1 Nike Flex Essential da donna
Gli shorts da running con vestibilità morbida favoriscono la circolazione dell'aria e la libertà di movimento, mentre i modelli aderenti sono avvolgenti e sicuri. Grazie al loro design due in uno, questi shorts soddisfano entrambe le esigenze: un morbido strato esterno in tessuto è completato da uno strato base elasticizzato.
Caratteristiche principali:
- Pantaloncini aderenti e anti-sfregamento, con un ampio rivestimento esterno
- Tasche interne per gli oggetti essenziali, inclusa una tasca adatta per riporre uno smartphone
- Tessuto traspirante
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2.Per una vestibilità morbida e fresca: shorts da running 8 cm Nike Eclipse da donna
Realizzati con il tessuto Nike Flex che segue il movimento del corpo e con tecnologia traspirante Nike Dri-FIT per mantenere la pelle asciutta, questi shorts sono fatti in modo tale che ti accorgerai a malapena di averli indosso quando corri. In più, sono disponibili in una dozzina di colori e non passano inosservati per strada.
Caratteristiche principali:
- Ampia fascia a vita alta in materiale elasticizzato, per maggiore supporto
- Tasca laterale con zip adatta per uno smartphone
- Tasca interna centrale posteriore per piccoli oggetti
3.Per una vestibilità contenitiva: shorts a vita alta 8 cm Nike Pro 365 da donna
Grazie alla vestibilità avvolgente, questi shorts non salgono sulla gamba né si arrotolano, anche se sei in costante movimento. Indossali per corse sulla lunga distanza, sessioni di HIIT o per allenare la forza, per andare in bici o per qualsiasi altra attività che richiede molto movimento. La fascia in vita, elastica e stabile, contribuisce a evitare che gli shorts scivolino giù.
Caratteristiche principali:
- Tessuto elasticizzato con tecnologia Nike Dri-FIT traspirante
- Design a vita molto alta
- Vestibilità aderente e avvolgente
Testo di Julia Sullivan