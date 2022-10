I tre migliori shorts da running a vita alta Nike da donna

Grazie alla vestibilità avvolgente, questi shorts non salgono sulla gamba né si arrotolano, anche se sei in costante movimento. Indossali per corse sulla lunga distanza, sessioni di HIIT o per allenare la forza, per andare in bici o per qualsiasi altra attività che richiede molto movimento. La fascia in vita, elastica e stabile, contribuisce a evitare che gli shorts scivolino giù.

Caratteristiche principali: