I tre migliori shorts da running a vita alta Nike da donna

I migliori capi da running bilanciano comfort e funzionalità e gli shorts non fanno eccezione. Gli shorts da running ideali aiutano a prevenire le irritazioni, allontanano il sudore e non si spostano mentre ti muovi.

I modelli a vita alta presentano un interno gamba più lungo rispetto a quelli tradizionali e hanno il girovita all'altezza dell'ombelico o più su. Per alcune runner, la vestibilità degli shorts a vita alta contribuisce a migliorare il comfort anche perché restano bene in posizione durante l'intera corsa. Per saperne di più, dai un'occhiata ai migliori shorts da running Nike a vita alta.

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