Core forte: cinque esercizi approvati dai trainer per gli addominali superiori | Articolo "OGC"

Secondo Robles, i plank sono tra i migliori esercizi per allenare gli addominali superiori. In particolare, i plank su e giù che, oltre ad allenare gli addominali superiori, agiscono anche sui muscoli di spalle e torace, nonché sui tricipiti.

Per questo esercizio, Robles consiglia di partire da una posizione di piegamento, con i piedi divaricati alla larghezza delle spalle, le mani posizionate direttamente sotto le spalle e gli addominali e i muscoli dei glutei attivi. In più, la trainer afferma che l'attivazione dei muscoli del core e dei glutei è la chiave per contribuire a stabilizzare la colonna vertebrale e impedire alle anche di oscillare eccessivamente da un lato all'altro durante il plank.

E continua: "Abbassa il corpo a terra con un braccio alla volta fino a quando non sei nella posizione di plank basso. Torna nella posizione di piegamento, spingendo su un braccio alla volta; alterna il braccio che avvia la ripetizione".

Continua per tre serie da 10-15 ripetizioni ciascuna.

Per chi non ha l'abitudine di fare plank, Robles propone una versione modificata, che prevede di tenere le mani in posizione elevata, ad esempio appoggiate su una panca o una sedia.

"Tenere le mani in posizione elevata fa sì che il core debba sostenere un peso minore. Pertanto, il movimento è più facile per chi ha meno esperienza" afferma.