Come tingere le sneaker in maniera naturale secondo i designer di scarpe Nike

Secondo Zarrehparvar e Nur, è importante scegliere un paio di sneakers realizzato in fibre naturali, soprattutto per la tomaia, poiché la tintura naturale non aderisce ai materiali sintetici. Tra le fibre naturali rientrano la pelle scamosciata, la pelle e il cotone.

Per tingere le scarpe puoi usare diversi ingredienti naturali, dai fiori al cibo e al compost. Tra i loro metodi preferiti rientrano la polvere di calendula, il mallo o il guscio di noce in polvere. Per le designer, questo metodo di tintura consente di trasformare le sneakers bianche in un paio di scarpe dal look naturale e vissuto, con tonalità marroni chiare e delicate.

Importante: questa procedura prevede l'utilizzo di acqua bollente. Pertanto, devi prestare attenzione. I bambini possono tingere le proprie scarpe usando questo metodo sotto la supervisione degli adulti. (Nota: il mordente al ferro è velenoso, se consumato. Non ingerire la tintura fatta in casa.)