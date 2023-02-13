Come tingere le sneaker in maniera naturale secondo i designer di scarpe Nike

Come tingere le sneakers in maniera naturale secondo due designer di scarpe Nike
Consigli di stile
Segui questi semplici consigli per dare un tocco di colore alle tue scarpe con ingredienti completamente naturali.
Forniture
- 1 paio di sneakers bianche realizzate con materiali naturali, come il cotone
- 2 o 3 cucchiai di allume (un fissativo per tinture reperibile nel reparto spezie di qualunque negozio di alimentari)
- 2 o 3 cucchiai di mordente al ferro (una sostanza che ravviva i colori e che può essere acquistata online)
- 2 cucchiai di polvere di calendula (puoi trovarla online o realizzarla da te usando fiori di calendula essiccati)
- 2 cucchiai di polvere di noce (ricavata da gusci macinati o acquistata online)
Strumenti
- 1 pentola grande (abbastanza capiente da poterci immergere due sneakers)
- 1 paio di pinze grandi
- 1 paio di guanti in lattice
- 1 paio di occhiali di sicurezza
Se hai intenzione di dare una nuova vita a un paio di sneakers nel tuo guardaroba e hai voglia di liberare la tua vena creativa, allora questa guida Nike per tingere le scarpe fa al caso tuo.
Se desideri ravvivare un vecchio paio di scarpe o dare un tocco rétro a un modello nuovo di zecca, questa guida ti offre istruzioni dettagliate su come tingere le tue sneakers bianche usando ingredienti naturali al 100%.
Di seguito, Aja Zarrehparvar, Footwear Design Specialist di Nike, e Indah Nur, Material Designer di scarpe per Nike Kids, ti mostreranno come tingere un paio di sneakers Nike bianche con una tintura naturale fatta in casa.
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Come tingere le sneakers Nike in maniera naturale: color calendula tenue
Secondo Zarrehparvar e Nur, è importante scegliere un paio di sneakers realizzato in fibre naturali, soprattutto per la tomaia, poiché la tintura naturale non aderisce ai materiali sintetici. Tra le fibre naturali rientrano la pelle scamosciata, la pelle e il cotone.
Per tingere le scarpe puoi usare diversi ingredienti naturali, dai fiori al cibo e al compost. Tra i loro metodi preferiti rientrano la polvere di calendula, il mallo o il guscio di noce in polvere. Per le designer, questo metodo di tintura consente di trasformare le sneakers bianche in un paio di scarpe dal look naturale e vissuto, con tonalità marroni chiare e delicate.
Importante: questa procedura prevede l'utilizzo di acqua bollente. Pertanto, devi prestare attenzione. I bambini possono tingere le proprie scarpe usando questo metodo sotto la supervisione degli adulti. (Nota: il mordente al ferro è velenoso, se consumato. Non ingerire la tintura fatta in casa.)
Istruzioni dettagliate per tingere le scarpe
- Togli i lacci. Mettili da parte.
- Indossa occhiali e guanti di sicurezza.
- Porta a ebollizione l'acqua in una pentola (a circa 100 °C).
- Appena bolle, abbassa la fiamma (a circa 80 °C). Prima di procedere con il passaggio numero 5, lascia sobbollire.
- Versa l'allume nella pentola. Mescola per circa 20-30 secondi.
- Aggiungi il mordente al ferro. Mescola nuovamente per circa 20-30 secondi.
- Aggiungi le polveri di calendula e noci. Continua a mescolare finché l'allume, il mordente al ferro, le polveri di calendula e noci non si saranno sciolti. Dovresti aver ottenuto una soluzione di colore dorato.
- Prendi le scarpe con le pinze e immergile una per volta nella pentola con la soluzione, fin quando non saranno completamente sommerse.
- Lascia le scarpe nell'acqua che sobbolle per circa 30 minuti, controllando di tanto in tanto il colore, versando 2 o 3 cucchiai di acqua fredda su una singola sezione. (Di solito, le scarpe tendono ad apparire più scure quando sono immerse in acqua calda.)
- Lasciale asciugare all'aria. I tempi di asciugatura non sono gli stessi per tutte le scarpe, ma dipendono dal tipo di sneakers. In ogni caso, è un processo che richiede dalle 12 alle 24 ore circa.
- Quando le sneakers saranno completamente asciutte, riallacciale.
Come affermano Zarrehparvar e Nur, i lacci bianchi creano contrasto con le nuove scarpe marroni, offrendo un look e uno stile esclusivi, ma con un tocco vintage.
"Tutti i sogni da skater che avevo ai tempi del liceo si stanno avverando.
Posso indossarle per andare a lavoro e sentirmi super cool."
Aja Zarrehparvar, Footwear Design Specialist, parla delle sue sneakers realizzate con tintura naturale
Questa guida ti illustra come tingere le scarpe con polvere di noci e calendula ma, come osservano le designer Nike, puoi utilizzare il caffè per ricavare un'intensa tonalità marrone, le barbabietole per ottenere un colore rosso scuro, o il nocciolo di avocado per dare vita a sfumature rosa sbiadite.
Testo di Julia Sullivan