Scarpe bianche: nuova tecnologia per un comfort incredibile
Trova il tuo modello ideale per ogni disciplina nella nostra collezione di scarpe sportive bianche. Indossa rivoluzionarie calzature futuristiche o scegli sneakers bianche con un'accattivante intersuola per un look decisamente rétro. Le scarpe Nike bianche, dal taglio alto che avvolge la caviglia a quello basso per una migliore mobilità, offrono comfort per ogni occasione.
Scarpe sportive bianche ammortizzate con tecnologia Air Max
La Air Max 1, lanciata nel 1987, si distingueva per la sua evidente ammortizzazione e un design super confortevole. L'innovativa scarpa è diventata subito iconica per atleti e collezionisti di sneakers, grazie alla sua estrema comodità. Prova anche tu la sua leggerezza per sentirti un pro. Le nostre classiche silhouette sono rivisitate per un look contemporaneo e l'unità Air visibile ti permette di scoprire l'esclusiva tecnologia all'interno.
Prova il rimbalzo di Nike React
Le scarpe bianche con la schiuma Nike React offrono incredibili prestazioni reattive durante la corsa. Leggere e robuste, forniscono l'ammortizzazione di cui hai bisogno ogni volta che i tuoi piedi toccano terra. Abbiamo aumentato la quantità di schiuma per darti un migliore ritorno di energia, ideale per spinte o transizioni fluide dalla punta al tallone.
La sicurezza di dare il meglio
Quando ti alleni duramente, vuoi scarpe su cui poter contare. Ecco perché le sneakers bianche Nike con tessuto Flyknit presentano una calzata che abbraccia saldamente i tuoi piedi. Il materiale traspirante permette anche una migliore circolazione dell'aria, in modo da far evaporare il sudore, oltre a un'intelligente ventilazione nei punti che sviluppano maggior calore per una sensazione di freschezza che lascia la tua mente concentrata sul gioco.
Sneakers bianche Nike: comfort a ogni chilometro
Le sneakers bianche Nike per il running ti aiutano a raggiungere facilmente i tuoi traguardi. Le suole in gomma migliorano la trazione e forniscono aderenza dove necessario. Le scarpe sportive bianche con spazi nel battistrada permettono al tuo piede di piegarsi e flettersi naturalmente a ogni passo, mentre il piatto suola in fibra di carbonio su tutta la lunghezza rende la corsa più fluida ottimizzando il ritorno di energia. Se il comfort è maggiore, aumenterà anche la tua resistenza.
Scarpe progettate per il tuo sport
Qualunque sia il tuo sport, hai bisogno di scarpe comode ogni volta che le indossi. Le sneakers bianche Nike per la pallacanestro regalano prestazioni costanti per darti un vantaggio sulla concorrenza: avvolgono i tuoi piedi saldamente nei rapidi cambi di direzione. Se invece il calcio è la tua passione, i nostri scarpini ti offriranno una trazione eccezionale e un'accelerazione esplosiva. Preferisci il tennis? Scopri la sensazione di leggerezza dei nostri modelli, progettati per facilitare i movimenti laterali, mentre le suole aderenti e resistenti donano massima stabilità.