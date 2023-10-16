Come pulire le scarpe in suede

Come far tornare le scarpe in pelle scamosciata come nuove
Cura dei prodotti
La pelle scamosciata è un tessuto delicato che richiede una cura particolare. Ecco come eliminare sporco, macchie e segni dalle scarpe in pelle scamosciata.
Forniture
- Detergente per pelle scamosciata, aceto bianco o alcol denaturato
- Perossido di idrogeno (opzionale)
- Amido di mais (opzionale)
- Spray protettivo per pelle scamosciata (opzionale)
Strumenti
- Spazzola per la pulizia della pelle scamosciata, spazzolino, panno in microfibra o spazzola per scarpe con setole morbide
- Gomma per pelle scamosciata o gomma da matita
- Panno morbido
Le scarpe in pelle scamosciata sono morbide e vellutate quando sono nuove, ma al primo passo fuori casa questa bellissima pelle può sporcarsi e rovinarsi. Si tratta infatti di un tessuto delicato che assorbe l'umidità e si macchia facilmente, quindi per mantenerlo pulito servono una cura e manutenzione particolari. Usare un prodotto di protezione apposito per mantenere le scarpe belle più a lungo è sicuramente una buona idea, ma in caso di macchie e segni queste tecniche possono aiutare a riportarle al loro aspetto originale.
Come pulire le scarpe in pelle scamosciata
1.Set Up to Clean
Preparale per la pulizia
Prima di cominciare, usa un tendiscarpe o riempi le scarpe con carta da giornale affinché mantengano la forma durante la pulizia.
Suggerimento: evita di pulire le scarpe in pelle scamosciata quando sono bagnate. È meglio aspettare che il fango o l'umidità si asciughino prima di spazzolarle, altrimenti potresti causare involontariamente delle macchie. Ricorda che l'asciugatrice può danneggiare le scarpe, quindi assicurati di asciugarle nel modo corretto. Ti consigliamo di riempirle con carta da giornale o di metterle davanti a un ventilatore.
2.Remove Excess Dirt and Debris
Rimuovi lo sporco e i detriti in eccesso
Utilizzando una spazzola per pelle scamosciata o uno spazzolino, rimuovi delicatamente lo sporco e i detriti dalla superficie della scarpa. Se non hai una spazzola, puoi usare un panno pulito, ma evita di usare sapone o acqua, perché potresti peggiorare le cose. Per eliminare i piccoli segni di sfregamento, utilizza la spazzola con un rapido movimento laterale per sollevare le fibre della pelle e togliere i detriti prima di passare alla fase successiva.
3.Rub Away Surface Marks
Cancella i segni superficiali
La gomma per pelle scamosciata può essere molto efficace per rimuovere i segni presenti sulla superficie delle scarpe. Se non ce l'hai, un'alternativa può essere una gomma da matita o una gomma generica per pulizie domestiche. Assicurati che la gomma stessa sia priva di macchie. In questa fase devi esercitare un po' più di pressione sulla pelle, ma senza strofinarla troppo per evitare di danneggiare il tessuto. Esegui un movimento avanti e indietro per eliminare eventuali macchie ostinate e, se questo non dovesse funzionare, passa alla fase successiva per un trattamento più aggressivo.
4.Treat Stubborn Stains
Tratta le macchie ostinate
Se tutto il resto non funziona, usa un liquido acido per sciogliere i grumi di particelle e rimuovere le macchie. È consigliabile bagnare l'angolo di un panno asciutto con una piccola quantità di detergente per pelle scamosciata, aceto bianco o alcol denaturato. Assicurati di non inzuppare la scarpa con il liquido, ma di inumidirla leggermente. Sfrega la pelle con un rapido movimento laterale, quindi lasciala asciugare. Se la macchia è ancora visibile, ripeti la procedura.
Tecniche per macchie particolari:
Macchie di olio e grasso: copri la macchia con amido di mais e lascia agire per alcune ore. Anziché utilizzare una spazzola per pelle scamosciata, rimuovi delicatamente i residui con un panno o con un aspirapolvere a mano.
Gomma o cera: metti le scarpe nel freezer finché la gomma o la cera non si indurisce, poi semplicemente staccala o raschiala via.
Macchie di sangue: imbevi un batuffolo di cotone o un panno pulito con una piccola quantità di perossido di idrogeno, poi tampona delicatamente la macchia. Lascia asciugare la scarpa e, se necessario, ripeti la procedura.
Domande frequenti
Le scarpe in pelle scamosciata possono essere lavate?
Non è consigliato lavare le scarpe in pelle scamosciata con acqua e sapone, né a mano né in lavatrice. La pelle scamosciata assorbe l'acqua, quindi il lavaggio causa di fatto la formazione di macchie sul tessuto. È meglio provare invece con una spazzola asciutta e, se non funziona, con una gomma per cancellare, per poi intervenire su eventuali macchie ostinate con alcol denaturato, aceto bianco o una soluzione specifica per la pulizia della pelle scamosciata.
Lo spray per pelle scamosciata funziona?
Lo spray di protezione per pelle scamosciata può contribuire a prevenire la formazione di macchie d'acqua, il che è fondamentale in caso di pioggia o di versamenti d'acqua accidentali. Come per tutti i prodotti per la cura delle scarpe, prima di utilizzarli per la prima volta su un paio di scarpe che ami, ti consigliamo di leggere le recensioni di altri clienti.