3 consigli degli esperti per mantenere le nuove abitudini

Come hanno origine le abitudini

Prima di tutto, qualche definizione sulle abitudini: per Gardner, un'abitudine può essere descritta come qualcosa che viene messo in atto per agire in un modo particolare a causa di una particolare situazione. L'azione viene definita comportamento e, come già detto, si traduce in qualche tipo di ricompensa. La ricompensa rafforza l'associazione tra fattore scatenante e comportamento, formando una relazione nota come ciclo dell'abitudine. Quindi, se ogni volta che ti alzi dal letto (il fattore scatenante), fai una rapida sessione con il foam roller (il comportamento) e senti i muscoli più sciolti (la ricompensa), la tua abitudine di utilizzare il foam roller appena ti svegli si rafforza.

Alla fine, probabilmente ti troverai a prendere il foam roller senza neppure pensarci. Per raggiungere questo livello di automatismo sono necessari tempo e costanza, ma una volta radicate, le abitudini possono aiutarti ad avere comportamenti sani praticamente con il pilota automatico.

Gli esperti non sono in grado di dire esattamente quanto tempo occorre perché le abitudini si consolidino. La maggior parte delle persone ha sentito parlare dei famosi 21 giorni, ma si tratta di un mito; alcune abitudini richiedono più tempo, mentre altre possono formarsi molto prima, secondo Gardner e altri esperti in materia di cambiamenti comportamentali.