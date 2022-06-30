3 consigli degli esperti per mantenere le nuove abitudini

Che cos'è: far nascere per gradi un nuovo comportamento e rafforzarlo sempre più.



Perché funziona: iniziare ripetendo un'azione nella sua forma più semplice per poi aumentarne progressivamente la portata contribuisce a sviluppare fiducia e competenza, secondo quanto sostiene Gardner. Man mano che fai progressi, l'entusiasmo e lo slancio aumentano, proprio come il tuo desiderio di consolidare la nuova abitudine.



Come fare: "Riduci il tuo comportamento a un impegno così minimo e facile da poterlo adottare anche nelle giornate peggiori", come suggerito da Lee (se il nome del famoso esperto comportamentale BJ Fogg non ti è nuovo, è probabile che tu sappia già che le piccole abitudini portano a grandi cambiamenti).



Prendiamo come esempio i 15 minuti in cui scrivi il tuo diario ogni mattina. Potresti aprirlo appena dopo aver versato una tazza di caffè. Secondo quanto afferma Lee, il semplice gesto di aprire il diario dovrebbe sembrarti del tutto naturale con un po' di ripetitività e sarà accompagnato da slancio ed entusiasmo.



Una volta consolidata l'abitudine di aprire il diario, prendi la penna. Il passaggio successivo sarà scrivere per un minuto per poi aumentare gradualmente il tempo. Lee consiglia di non andare oltre quello che sai di poter fare con una certa costanza. In una giornata di pausa, potrai sempre fare un passo indietro e aprire semplicemente il diario per non perdere l'abitudine legata al diario.



Allo stesso modo, se il tuo obiettivo è fare attività fisica ogni giorno, inizia con pochi minuti di stretching o esercizi di attivazione, in modo autonomo oppure con un programma come la Daily Move Challenge dell'app Nike Training Club. Una volta che sarà diventata una parte normale e irrinunciabile della tua giornata, arricchiscila gradualmente con qualcosa in più.