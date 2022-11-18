La verità su stress e fertilità
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Provare a concepire può essere stressante se le condizioni non sono quelle giuste. Ecco come prenderti cura di te durante l'intero percorso.
- Le ricerche hanno dimostrato che lo stress può influire sulla fertilità, generando un circolo vizioso nel momento in cui subentra la frustrazione per la difficoltà a concepire.
- Focalizzare l'attenzione su rituali per la cura personale che funzionino davvero per te può aiutarti a tenere sotto controllo l'ansia.
- Telefona a una persona amica, ma assicurati che sia quella giusta. Parlare con qualcuno che ha esperienza o semplicemente mostra empatia per la tua situazione può fare una grande differenza.
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*Questi contenuti sono pensati per informare e ispirare, ma non vanno intesi come diagnosi, trattamenti o consigli medici specifici. Se hai domande riguardo a salute e sicurezza prima, durante e dopo la gravidanza, richiedi sempre una consulenza medica.
Se hai trascorso la maggior parte della vita a cercare di non rimanere incinta, non riuscire a farcela quando invece lo vuoi può essere un vero shock. E dopo mesi e mesi di tentativi falliti, questo shock può trasformarsi in stress. Ci hanno sempre detto che lo stress influisce negativamente sulla fertilità, ma come possiamo affrontare questo percorso così stressante... senza stressarci?
"Desiderare ardentemente qualcosa, ma percepirlo al di fuori della propria portata è di per sé stressante", afferma la psichiatra con base a NYC Lucy Hutner, MD e caporedattrice del Textbook of Women's Reproductive Mental Health. Inoltre, continua Hutner, "sentirci responsabili per un risultato che non dipende completamente da noi è la ricetta perfetta per lo stress". Quindi, non preoccuparti: lo stress è perfettamente normale, ma questo non vuol dire che non puoi trovare dei modi per gestirlo. Scopri dagli esperti quanto influisce davvero lo stress sulla fertilità e quali tecniche possono aiutarti a ridurlo.
Riconosci il ruolo dello stress nella fertilità.
Dire a qualcuno che basterà rilassarsi e tutto andrà bene non è mai di aiuto, in nessuna situazione. Ma riconoscere che lo stress gioca un ruolo nella fertilità è comunque importante. In un'analisi del 2018 comparsa sulla rivista Dialogues in Clinical Neuroscience, i ricercatori sostenevano che ridurre lo stress potrebbe infatti aumentare le possibilità di successo. "Le ricerche hanno dimostrato che gli interventi psicologici influiscono enormemente sul tasso di gravidanza". È quanto afferma Alice Domar, PhD, Chief Compassion Officer (una professione da incentivare!) presso Inception Fertility e professoressa associata di ostetricia, ginecologia e biologia riproduttiva presso l'Harvard Medical School di Boston. In decenni di ricerche, Domar ha scoperto che le possibilità di rimanere incinta di una donna alle prese con problemi di infertilità che segue una terapia cognitivo-comportamentale e interventi mirati ad armonizzare mente e corpo (come la meditazione) sono da due a tre volte superiori rispetto a quelle di chi non segue questo tipo di percorso.
Riformula il tuo dialogo interiore.
In base all'esperienza di Domar, quello che spesso funziona di più per le pazienti con problemi di infertilità è una strategia di gestione dello stress conosciuta come "ristrutturazione cognitiva". Se sei costantemente in preda a una spirale di pensieri negativi nei quali ti colpevolizzi per la tua infertilità, segui il consiglio di Domar e riformula il tuo dialogo interiore. Ad esempio, quando una donna dice "Non avrò mai un bambino", Domar chiede: "Beh, mettiamo che sia vero, allora perché vuoi sottoporti alla fecondazione in vitro e spendere tanti soldi?". La psichiatra aggiunge: "È chiaro che questa persona ha speranze. Quindi invece di dirti 'Non avrò mai un bambino', passa a frasi come 'Sto facendo tutto il possibile per provare ad avere un bambino'. Oppure esercita la gratitudine: 'Sono grata di sentirmi pronta a diventare madre in qualsiasi momento e in qualsiasi modo accadrà'".
Trova il modo di rilassarti.
Non sei il tipo che si rilassa in una vasca da bagno piena di bolle? Nessun problema. I rituali per la cura di sé non sono uguali per tutti. È quanto afferma Natalie Crawford, MD, endocrinologa riproduttiva e cofondatrice di Fora Fertility a Austin, in Texas. Quello che conta è prendersi del tempo per metterli effettivamente in pratica. "Prova l'agopuntura, per esempio. Potrebbe contribuire a ridurre lo stress e apportarti dunque dei benefici, stando a quanto affermano alcuni studi sulla fertilità. Tuttavia avrebbe lo stesso effetto di quella che chiamano agopuntura 'sham', che è praticamente la stessa esperienza solo che gli aghi vengono inseriti in modo casuale. Entrambe queste opzioni sono meglio di niente". In altre parole, basterebbe semplicemente uscire dalla routine quotidiana e concentrare l'attenzione su se stessi per ottenere dei benefici. Si può provare con la stesura di un diario, l'esercizio fisico, la lettura o un altro hobby. Qualsiasi attività si scelga, Crawford suggerisce di praticarla per almeno 30 minuti al giorno.
Confida in amicizie che avvalorino la tua esperienza.
Quando tua cognata annuncia la sua terza gravidanza, mentre tu speri ancora di avere la prima, hai bisogno di avere intorno persone che riescano a capire perché la notizia apparentemente lieta ti fa scoppiare in lacrime. "Gli amici del cuore o i familiari più stretti potrebbero non essere i più adatti a sostenerti in circostanze del genere", afferma Hutner e continua: "Possiamo avere amiche molto sensibili, ma a volte proprio loro restano incinte e questo può destabilizzarci". Cerca qualcuno che sappia avvalorare la tua esperienza senza giudicarti. Se non riesci a trovare il supporto giusto all'interno della tua rete sociale o delle community online che condividono il tuo modo di pensare (e, a dire il vero, anche se ci riesci), la terapia può essere, come suggerisce Crawford, una buona opzione.
Entra più in sintonia con il tuo corpo.
Test di ovulazione, controllo della temperatura e analisi dettagliata di ogni piccolo segno o sintomo: "Quando stai cercando di restare incinta, non puoi fare a meno di relazionarti continuamente con il tuo corpo". Lo afferma Hutner, che prosegue: "Vedere che il nostro corpo non fa quello che vorremmo può addolorarci e sconcertarci. Io incoraggio le mie pazienti a fare il possibile per restare in sintonia con il loro corpo in modo positivo". Alcuni modi per farlo sono mantenere la stessa routine di esercizi, provare un nuovo tipo di attività fisica, fare dei massaggi se il budget lo permette o dedicarsi alla pratica meditativa del body scan.
Il segreto è trovare dei modi di celebrare e supportare il corpo con tutto ciò di cui ha bisogno in quel momento. Dopotutto, potrebbe non restare per sempre "solo" tuo.
Testo: Jihan Myers
Fotografia: Vivian Kim
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