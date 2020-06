Come affrontare gli ostacoli del running

03. Lavora su ciò che puoi controllare

Solo perché non puoi correre come vorresti, non significa che tu non possa comunque migliorare le tue prestazioni. In alternativa, concentrati su un altro aspetto della corsa.



Se puoi correre (anche solo per qualche minuto), lavora sulla corretta esecuzione della corsa. Prendi nota di cosa stanno facendo le spalle, le braccia, i fianchi, le ginocchia e i piedi: il mento è in avanti rispetto al torace? Se è così, probabilmente i tuoi piedi atterrano sotto i fianchi. Le spalle sono rilassate e basse, con le braccia che si muovono all'indietro e non oscillano incrociando il corpo? Le mani sono rilassate e scivolano oltre i fianchi? Questi controlli sulla corretta esecuzione possono aiutarti a identificare i punti deboli o gli squilibri su cui puoi lavorare anche quando non corri, dice Bennett.



Se non riesci a uscire per correre, esercitati con la respirazione diaframmatica, ti aiuterà nella corsa la prossima volta. Fare respiri profondi e controllati sollevando solo la pancia aiuta a ottenere più ossigeno per alimentare i muscoli. Inspira, riempi la pancia e gonfia l'addome. Quindi, rilassati ed espira per qualche secondo. Prova a ripeterlo per alcuni minuti. Questi respiri profondi ti aiuteranno a rallentare la frequenza cardiaca e a calmarti quando le cose diventano difficili, in una corsa o nella vita.



04. Celebra le piccole vittorie

La corsa non riguarda solo i tempi più veloci o le distanze più lunghe. Stabilisci piccoli obiettivi e premiati per averli raggiunti.



Impostare nuovi parametri per il successo ti aiuterà a trovare una nuova prospettiva sui tuoi risultati, e ti farà apprezzare ancora di più le tue corse.



05. Concentrati sul lungo termine

Siamo onesti: a volte un piano di training può andare storto in tutto e per tutto. Invece di soffermarti su quanto ti senti deluso, prendi questo cambiamento come un'opportunità per concentrarti sul lungo termine e approcciarti al tuo training da un punto di vista diverso. Qualunque sia la tua nuova routine, mantieni la costanza e, quando puoi, prova a ripartire da lì.



"La costanza è fondamentale, ma non significa rigidità. In realtà, la costanza è tutta una questione di flessibilità", afferma Bennett. "Se non riesci a correre per 50 minuti, magaririesci a correre per 15 minuti. Se non puoi correre affatto, magari puoi fare esercizi, ballare, camminare o scrivere il tuo diario degli allenamenti".



Questo tipo di flessibilità non solo migliora la tua forma fisica, ma ti tiene anche mentalmente impegnato con questo sport, dice Bennett.



"Non devi correre ogni giorno per essere un runner ogni giorno", afferma. "E se non stai correndo, puoi comunque trarre beneficio dalle altre cose straordinarie che la corsa ti offre".