Tenaci si nasce o si diventa?

Potrebbe non essere una questione di motivazione, in sé per sé, bensì di tenacia. E c'è una differenza.



La tenacia è la capacità di perseguire con determinazione un obiettivo, che si tratti di un singolo allenamento o di un nuovo titolo di studio, anche quando perseguirlo è spiacevole o difficoltoso, spiega Alexandra Touroutoglou, PhD, professoressa associata di neurologia presso la Harvard Medical School. Touroutoglou ha recentemente condotto uno studio nell'ambito del quale ha esaminato cervelli umani e animali per scoprire di più su questa caratteristica e sul perché alcuni di noi (gli appassionati di CrossFit e gli yogi che si allenano sette giorni alla settimana, ad esempio) sono più tenaci di altri, che preferiscono regolarmente un riposino a una sessione in palestra.



Per iniziare, è importante sapere questo: attività difficili, come un esercizio fisico, attivano un'area cerebrale, chiamata corteccia cingolata mediale anteriore, che in alcune persone è più sviluppata che in altre. Quando quest'area del cervello funziona particolarmente bene, è in grado di prevedere quanto impegno fisico richiederà un'attività e di attingere alle risorse energetiche del corpo necessarie per affrontarla. Quando funziona meno, invece, potrebbe sovrastimare lo sforzo richiesto (il costo) e sottostimare la ricompensa (il vantaggio).



Quel che è interessante è che, stando a quanto scoperto dal team di Touroutoglou, il piacere di perseguire un obiettivo può essere allenato, proprio come i muscoli. "Potrebbe essere possibile migliorare il funzionamento della propria corteccia cingolata mediale anteriore e con esso la propria tenacia", spiega Touroutoglou. In breve, quanto meglio sei in grado di giudicare lo sforzo richiesto per completare un'attività, tanto più questa attività diventerà per te gestibile e tanto maggiori saranno le probabilità che la porti a termine.