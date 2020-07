8 consigli di alimentazione sana per i runner

Quando si suda, si perdono elettroliti e liquidi fondamentali per far funzionare correttamente il corpo. Questo processo può avvenire rapidamente, e il mancato reintegro dei liquidi persi può avere delle ripercussioni, afferma Brian St. Pierre, RD, Director of Nutrition presso Precision Nutrition. "Tra le prime cause di infortunio a livello atletico, indipendentemente dallo sport, ci sono la disidratazione e la stanchezza", afferma St. Pierre. "Riuscire a mantenere una corretta idratazione, riduce notevolmente il rischio di infortuni".



Per avere più energia e correre forte è necessario mantenere alto il livello di riserve idriche del corpo prima, durante e dopo l'allenamento. "Il tuo corpo non riesce ad adattarsi alla disidratazione", afferma St. Pierre, "perciò, per ottimizzare le prestazioni, l'obiettivo è essere sempre idratati".



Una buona regola generale per gli atleti è quella di bere da 12 a 16 bicchieri d'acqua da 240 ml circa al giorno, soprattutto nei giorni in cui l'allenamento avviene all'aperto, afferma Maciel. Includere nella dieta molta frutta e verdura, che contengono grandi quantità di acqua, aiuta anche ad aumentare l'assunzione di liquidi, aggiunge St. Pierre.



Stai per affrontare una Long run o una gara? Concentrati su una buona idratazione durante la settimana che precede l'evento per mantenere alto il livello dei liquidi. Aspettare fino alla notte prima o, peggio ancora, fino al giorno della gara per bere più acqua non attenuerà gli effetti di riduzione delle prestazioni che la disidratazione avrà causato sui tuoi allenamenti, sottolinea Maciel.



Durante la corsa, porta con te una borraccia, afferma Maciel, e bevi dei sorsi ogni 15-20 minuti. Se prevedi di correre per più di 90 minuti, il suo consiglio è quello di portare con te una bevanda sportiva che contenga elettroliti, come sodio e potassio, che vengono persi a causa del sudore. Durante la gara, mantieni l'idratazione bevendo un sorso ogni volta che passi una postazione di ristoro, anche se si tratta solo di un piccolo sorso di acqua.