Consigli degli esperti per insaporire le verdure a foglia verde

La nuova scienza sull'insalata

Quando si parla di "cibo per i muscoli", probabilmente pensi alle proteine, giusto? Risposta intelligente. Ma senti questa: secondo uno studio recente pubblicato su The Journal of Nutrition, mangiare o meno verdura a foglia può fare la differenza nella tua forza muscolare, indipendentemente dalla quantità di proteine che assumi.



Come, esattamente? La verdura a foglia come il cavolo riccio, la rucola, gli spinaci, il cavolo, la bieta rossa, la lattuga e la barbabietola contengono dei composti chiamati nitrati. Il corpo li trasforma in monossido di azoto, che aiuta a migliorare il funzionamento dei vasi sanguigni, afferma Ryan Andrews, dietologo accreditato e nutrizionista e consulente principale di Precision Nutrition. Più specificamente, può migliorare la circolazione, consentire una migliore erogazione di sostanze nutritive e ossigeno, e migliorare l'espulsione dei prodotti di scarto. Per via di questa elaborata funzione vascolare, mangiare verdura potrebbe migliorare la tua forza e il recupero anche se non sei un atleta di alto livello, spiega l'autore dello studio Marc Sim, PhD, borsista di ricerca presso la Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Consumare regolarmente questa verdura potrebbe farti guadagnare anche un intestino più sano. Il sistema gastrointestinale è composto da milioni di microbi batterici, sia buoni che cattivi. Questi possono influenzare il peso, lo zucchero nel sangue, la salute del cervello e molto altro, afferma Shiv Desai, MD, gastroenterologo presso Austin Gastroenterology. Secondo uno studio pubblicato sul The ISME Journal, la verdura a foglia contiene uno zucchero chiamato sulfoquinovose che può promuovere la crescita di microbi buoni, contribuendo a sbilanciare l'equilibrio batterico a tuo favore.



Naturalmente, tutti questi vantaggi non significano nulla se non ti avvicini neanche alle cinque porzioni di verdura giornaliere solitamente raccomandate, come nel caso della maggior parte delle persone, dice Andrews. (Anche se Sim fa notare che, se una delle tue porzioni giornaliere di verdure include alimenti a foglia verde, almeno dovresti riuscire a sbloccare il vantaggio del nitrato.) A titolo informativo, una porzione è costituita da circa 255 grammi di verdura cruda (o 128 g circa di verdura cotta). Per ottenere benefici extra, supera le cinque porzioni, ma mantieniti al massimo sulle 10 in giorni consecutivi per evitare al corpo il lavoro di digestione di tutte quelle fibre, afferma Andrews.