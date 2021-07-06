Consigli degli esperti per insaporire le verdure a foglia verde

Se il fatto che ti dicano di mangiare la verdura ti riporta ai capricci che facevi a tavola durante l'infanzia, ti capiamo. Ma c'è un motivo se i tuoi genitori, e i loro genitori e i genitori dei loro genitori, hanno insistito sulla verdura per anni.



Una montagna verdeggiante di studi mostra che le verdure possono migliorare la salute cardiovascolare, ossea e il sistema immunitario, afferma Gary Soffer, MD, specialista di medicina integrativa presso Yale Medicine. Secondo Jonathan Hennessee, DO, medico di famiglia presso il Greater Baltimore Medical Center, la verdura a foglia, inoltre, è ricca di antiossidanti, che forniscono moltissimi benefici per il benessere.



Ma la salute non riguarda solo la prevenzione delle malattie, perché, siamo realisti: quando stai bene, probabilmente è l'ultima cosa che hai in mente. Potrà forse interessarti di più, però, sapere che gli spinaci acquosi che davi di nascosto al cane (ammettilo, non succede niente) potrebbero aiutarti a raggiungere alcuni dei tuoi più grandi obiettivi di allenamento.