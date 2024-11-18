L'ABC di Nike ACG

ACG è l'acronimo di All Conditions Gear. Il nostro motto è "Progettato, testato e realizzato sul pianeta Terra. Per uso outdoor". Tutto ciò che facciamo lo facciamo con un'attenzione speciale per la natura, da una parte, e per te, dall'altra, sia che tu non abbia mai preso un sentiero in vita tua o che tu sia una guida escursionistica di lunga esperienza.