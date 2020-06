Tartsd a gyerekeidet kis helyen is aktívan

2. Csinálj versenyt az egy helyben végzett gyakorlatokból!

A gyerekek ritkán szeretnek egy helyben tartózkodni, mondja Santesson, de most nagyszerű alkalom nyílik arra, hogy megtanítsd nekik, hogy egy meghatározott helyen is levezethetik az összes energiájukat. Helyezz el jógaszőnyegeket vagy jelölj ki ragasztószalaggal testméretű négyzeteket a padlón, ezzel egyértelmű edzésterületeket létrehozva (egyet magadnak, egyet pedig mindegyik gyerekednek). Mutass néhány egyszerű gyakorlatot nekik – hegymászógyakorlatot, ollóugrást vagy bármelyik egyéb gyakorlatot az NTC-n található For the Whole Family gyűjteményből (edzések az egész családnak) –, és mondd meg nekik, hogy kíváncsi vagy, ki tud elsőként 10 ismétlést elvégezni mindegyikből! Ezt követően mondd meg nekik, hogy pontokat szereznek nem csak a verseny megnyerésével, hanem azzal is, ha sikerül a kijelölt edzésterület határain belül maradniuk.



3. Vond be a gyerekeidet a „mozgással végzett házimunkákba”!

Kutyaetetés, porszívózás, viráglocsolás – ezek mind olyan házimunkák, amelyek kis mozgással járnak, és miért is zárnád ki ezekből a kicsiket. Legalább napi egy vagy két alkalommal vond be a gyerekeidet a biztonságos, általuk is teljesíthető, állva végzett otthoni tevékenységekbe, mondja Santesson. Tedd szórakoztatóvá az adott dolgot, amennyire csak lehet. Például kiáltsd el magad, hogy „versenyezzünk a konyháig!”, vagy engedd meg nekik, hogy az izgága kiskutyádnak ők adjanak vizet, így ők is izgatottak lesznek.



„A gyerekek a legjobban az ismétlésből tanulnak, szóval ha ezeket a kis napi tevékenységeket most az életük részévé teszed, az később sok előnnyel fog járni” – mondja. És tudod mit? Mindehhez nincs is helyre szükséged!