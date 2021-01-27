Csökkentsd a terhelést egy üres rúddal (azaz ne rakj a rúdra súlyokat; egy tipikus női súlyzó kb. 16 kg, míg egy tipikus férfi súlyzó 20,5 kg – tehát ez még így is ad egy kis súlyt. Vagy emelhetsz helyette súlyzókat, de vedd figyelembe, hogy a nehéz súlyzók még nagyobb kihívást jelentenek, mivel az erősebb oldalad nem tud kompenzálni, hogy segítsen a súly emelésében. Ha a kisebb mozgástér nehézséget okoz, végezz fekvenyomást a padlón úgy, hogy hanyatt fekszel a padlón, és leengeded a karjaidat, amíg a tricepszed a padlót nem érinti.