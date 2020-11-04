Hozd létre a saját rutinod a lefekvéshez!

Lefekvés előtti szertartás kialakítása
Edzés
Joe Holder
Iktass be néhány egyszerű változtatást a pihentetőbb alvás érdekében.
Tudjuk, hogy milyen fontos, hogy a gyerekeknek még egészen kiskorukban kialakuljon a lefekvés előtti rutinjuk. Nem azt várjuk tőlük, hogy bepattanjanak az ágyba, és már el is aludjanak, hanem ellátjuk őket a relaxációhoz szükséges eszközökkel.
Bár tudjuk, hogy a lefekvés előtti rituálé hasznos dolog, sok felnőttnek nem szerepel a napi rutinjában. Ezek után nem meglepő, hogy miért okoz nehézséget sokaknak az elalvás.
„A lefekvés előtti rituálé kialakításával segíthetünk a szervezetünknek ellazulni, és felkészülni az alvásra.”
Cheri Mah, a Nike Performance Council tagja
Remek lenne lefekvés előtt egy órát relaxálással tölteni, de akár esténként 10 perc is elég lenne ahhoz, hogy jelezzük az agynak, hogy itt az idő kikapcsolni.
Cheri Mah alvásszakértő, a Nike Performance Council tagja és a University of California San Francisco orvostudományi karának és emberi teljesítménnyel foglalkozó központjának tudományos munkatársa szerint „a lefekvés előtti rituálé kialakításával segíthetünk a szervezetünknek ellazulni, és felkészülni az alvásra.
Én szeretek venni egy forró zuhanyt lefekvés előtt, ami bizonyítottan segít felkészülni az alvásra, és eltávolodni a képernyőktől, mivel az általuk kibocsátott kék fény stimulálja az agyat. De őszintén szólva a rituálé bármi lehet, ami ellazít: írni a naplónkba, néhány perces mélylégzéses gyakorlatot csinálni, olvasni egy könyvet.
Ha ugyanazt a néhány perces rutint követjük minden este lefekvés előtt, az segít a szervezetünknek felismerni, hogy lassan ideje aludni, mivel emberként sokkal inkább a szokásaink rabjai vagyunk, mint gondolnánk.
Gondold ki, hogy te hogyan tudnád a lehető legrelaxálóbb módon eltölteni a lefekvés előtti 10 percet, majd próbáld beépíteni az estédbe mint fontos lefekvés előtti szertartást.