Hozd létre a saját rutinod a lefekvéshez!

Remek lenne lefekvés előtt egy órát relaxálással tölteni, de akár esténként 10 perc is elég lenne ahhoz, hogy jelezzük az agynak, hogy itt az idő kikapcsolni.



Cheri Mah alvásszakértő, a Nike Performance Council tagja és a University of California San Francisco orvostudományi karának és emberi teljesítménnyel foglalkozó központjának tudományos munkatársa szerint „a lefekvés előtti rituálé kialakításával segíthetünk a szervezetünknek ellazulni, és felkészülni az alvásra.



Én szeretek venni egy forró zuhanyt lefekvés előtt, ami bizonyítottan segít felkészülni az alvásra, és eltávolodni a képernyőktől, mivel az általuk kibocsátott kék fény stimulálja az agyat. De őszintén szólva a rituálé bármi lehet, ami ellazít: írni a naplónkba, néhány perces mélylégzéses gyakorlatot csinálni, olvasni egy könyvet.



Ha ugyanazt a néhány perces rutint követjük minden este lefekvés előtt, az segít a szervezetünknek felismerni, hogy lassan ideje aludni, mivel emberként sokkal inkább a szokásaink rabjai vagyunk, mint gondolnánk.



Gondold ki, hogy te hogyan tudnád a lehető legrelaxálóbb módon eltölteni a lefekvés előtti 10 percet, majd próbáld beépíteni az estédbe mint fontos lefekvés előtti szertartást.