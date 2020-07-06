Segíts a gyerekeknek beleszeretni a mozgásba

Segíts a gyerekeknek megszeretni a mozgást
Edzés
Szerző: Nike Training
Mutatunk három módszert, amellyel felkészítheted a gyerekeket egy egész életen át tartó fitneszre.
Szeretsz edzeni, és azt akarod, hogy a gyerekeid is szeressék. Ha bátorítod a gyermekeidet, inspirálod őket, és utasításokat adsz nekik, segítheted őket abban, hogy életre szóló szokást építsenek ki a napi mozgásból. Mutatunk három megközelítést, amellyel jó úton haladhatsz.
Ha a gyerekekkel már volt alkalmatok együtt mozogni, függetlenül attól, hogy ez a focilabda kertben való rugdosását, vagy a Brian és Bella Nunez fitneszkalandja programunk könnyű edzéseit foglalta magába, már előnyben vagytok. A technológia vívmányai (TV-k, számítógépek, tabletek) hajlamosak a gyerekeket fizikailag passzívvá tenni, így minden mozgás egy győzelem mindannyiótok számára.
Habár a gyerekekkel jól szórakoztok, ha azt akarod, hogy a mozgás egy életre szóló szokássá váljon, sosincs túl korán ahhoz, hogy lásd a nagyobb képet, és hosszabb távban gondolkodj. „A gyerekként szerzett tapasztalatok megszerettethetik a testmozgást, vagy megutáltathatják azt, potenciálisan örökre” – mondja Brian Nunez Nike Master Trainer. „Szülőként annyi pozitív élményt érdemes létrehozni gyermekeid számára még fiatalkorban, amennyit csak lehet, mielőtt még a tornaóra, a sport és a versenyek – na meg az élet – komolyabbá válnának.”
A testmozgás játékként való álcázása az egyik módja ennek, de lehet, hogy mélyebbre kell ásnod, hogy alapot teremts az egészséges, egész életen át tartó mozgással fennálló kapcsolatukhoz. Mondjuk, hogyan.
01. Mutass példát.
A gyerekeid lehet, hogy nem mindig úgy viselkednek, mintha hallanának, de mindig figyelnek rád. „Minden alkalom, amikor a mozgásról beszélsz, még akkor is, ha csak a saját edzésedről van szó, lehetőséget kínál a gyermekeidnek, hogy vagy kedvet kapjanak a testmozgáshoz, vagy kiábránduljanak belőle” – mondja Diana Cutaia, a Coaching Peace Consulting alapítója, aki a Nike szociális és közösségi hatásáért felelős csapatában dolgozik.
Amikor éppen készülődsz vagy visszatérsz egy edzésről, használj olyan kifejezéseket, amelyek vidám képet festenek az adott fizikai tevékenységről – mondja Cutaia. Például ahelyett, hogy olyanokat mondanál, hogy „anyunak ma edzenie kell”, vagy „apu kimerült a futástól”, próbálkozz a következőkkel: „anyu alig várja, hogy ma edzhessen”, vagy „apu izmai olyan keményen dolgoztak, nézd milyen erős!” Nunez hasonlóan gondolja: „Minél többet látják a gyermekeid, hogy végzel egy spottevékenységet, és hallják, hogy mennyire élvezed, annál inkább összekapcsolják a mozgást a jó érzéssel.”
02. Készítsd fel őket a sikerre.
„A szülők néha túl sok figyelmet fordítanak arra, hogy mozgásra motiválják a gyermekeiket, viszont nem tanítják meg őket arra, hogyan csinálják” – mondja Cutaia. „Természetesen fontos ösztönözni őket egy tevékenység végzése közben, de először meg kell tanítani őket, hogy biztosan meg tudják csinálni, amit kérsz tőlük” – mondja. Ezen kompetenciaérzet nélkül fennáll a veszélye annak, hogy csalódottak lesznek, és esetleg feladják.
A bátorító szavaid sokkal hatásosabbak lesznek akkor, amikor a gyermekeid elég magabiztosnak érzik magukat ahhoz, hogy meghallják őket.
„Ha legközelebb egy aktív játékon vagy edzésen vezeted őket végig, szánj rá pár percet, hogy elmagyarázd és bemutasd, mit szeretnél látni tőlük” – mondja Cutaia. „Megkérheted őket, hogy utánozzanak téged, vagy egy állatot, amely kitartja a pózt vagy elvégzi azt a mozdulatot amelyet körülírsz” – teszi hozzá Nunez. Akárhogy is, győződj meg róla, hogy a legjobb képességeik szerint megértik a gyakorlatot, mielőtt elkezdesz szurkolni nekik. A bátorító szavaid sokkal hatásosabbak lesznek akkor, amikor a gyermekeid elég magabiztosnak érzik magukat ahhoz, hogy meghallják őket.
03. A folyamatot jutalmazd, ne a végeredményt.
Remélhetőleg mostanra megtanultad, hogy ha a tökéletesség helyett a haladásra összpontosítasz, és megünnepled a kis győzelmeket, nagyobb lelkesedéssel fogsz újra edzeni. Ebben a gyermekeid sem különböznek, amikor sporttevékenységet folytatnak. Szeretnék megkaptni a pirospontot, de Cutaia szerint rajtad múlik, hogy a legtámogatóbb pillanatban add oda nekik: amikor mindent beleadnak.
Mondj ehhez hasonló dolgokat: „Látom, egyre jobb vagy a fekvőtámaszban. Kemény gyakorlat, de te még keményebb vagy.”
„Tegyük fel, hogy a gyermeked egy módosított fekvőtámasszal küzd. Ahelyett, hogy hagynád hogy feladja, kérd meg arra, hogy engedje le a testét a földre, majd maradjon ott. Mondd ezt neki: »Nézd csak, megcsináltad a fekvőtámasz első felét!« Legközelebb vedd rá, hogy próbálja meg a második felét, majd végül a kettőt együtt, miközben megdicséred a haladását” – mondja Cutaia. Még egy haladási naplót is elkezdhettek, amelybe hétről hétre leírhatja a bravúrjait. „Nagyon fontos, hogy elismerjük az energiát, amit alkalmaznak, és jó érzéssel töltsük el őket” – magyarázza. Mondj ehhez hasonló dolgokat: „Büszke vagyok rád, hogy belevágtál ma az edzésbe” vagy „Látom, egyre jobb vagy a fekvőtámaszban. Kemény gyakorlat, de te még keményebb vagy.”
Végsősoron ugyanazok a dolgok, amelyek miatt beleszerettél a fitneszbe, a gyerekeknél is beválnak. Adj nekik megfelelő eszközöket – inspirációt, útmutatásokat, elismerést –, és sokkal nagyobb az esélye, hogy ők is örökre beleszeretnek.
„Tegyük fel, hogy a gyermeked egy módosított fekvőtámasszal küzd. Ahelyett, hogy hagynád hogy feladja, kérd meg arra, hogy engedje le a testét a földre, majd maradjon ott. Mondd ezt neki: »Nézd csak, megcsináltad a fekvőtámasz első felét!« Legközelebb vedd rá, hogy próbálja meg a második felét, majd végül a kettőt együtt, miközben megdicséred a haladását” – mondja Cutaia. Még egy haladási naplót is elkezdhettek, amelybe hétről hétre leírhatja a bravúrjait. „Nagyon fontos, hogy elismerjük az energiát, amit alkalmaznak, és jó érzéssel töltsük el őket” – magyarázza. Mondj ehhez hasonló dolgokat: „Büszke vagyok rád, hogy belevágtál ma az edzésbe” vagy „Látom, egyre jobb vagy a fekvőtámaszban. Kemény gyakorlat, de te még keményebb vagy.”
Végsősoron ugyanazok a dolgok, amelyek miatt beleszerettél a fitneszbe, a gyerekeknél is beválnak. Adj nekik megfelelő eszközöket – inspirációt, útmutatásokat, elismerést –, és sokkal nagyobb az esélye, hogy ők is örökre beleszeretnek.