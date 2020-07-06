Segíts a gyerekeknek beleszeretni a mozgásba

01. Mutass példát.



A gyerekeid lehet, hogy nem mindig úgy viselkednek, mintha hallanának, de mindig figyelnek rád. „Minden alkalom, amikor a mozgásról beszélsz, még akkor is, ha csak a saját edzésedről van szó, lehetőséget kínál a gyermekeidnek, hogy vagy kedvet kapjanak a testmozgáshoz, vagy kiábránduljanak belőle” – mondja Diana Cutaia, a Coaching Peace Consulting alapítója, aki a Nike szociális és közösségi hatásáért felelős csapatában dolgozik.



Amikor éppen készülődsz vagy visszatérsz egy edzésről, használj olyan kifejezéseket, amelyek vidám képet festenek az adott fizikai tevékenységről – mondja Cutaia. Például ahelyett, hogy olyanokat mondanál, hogy „anyunak ma edzenie kell”, vagy „apu kimerült a futástól”, próbálkozz a következőkkel: „anyu alig várja, hogy ma edzhessen”, vagy „apu izmai olyan keményen dolgoztak, nézd milyen erős!” Nunez hasonlóan gondolja: „Minél többet látják a gyermekeid, hogy végzel egy spottevékenységet, és hallják, hogy mennyire élvezed, annál inkább összekapcsolják a mozgást a jó érzéssel.”



02. Készítsd fel őket a sikerre.



„A szülők néha túl sok figyelmet fordítanak arra, hogy mozgásra motiválják a gyermekeiket, viszont nem tanítják meg őket arra, hogyan csinálják” – mondja Cutaia. „Természetesen fontos ösztönözni őket egy tevékenység végzése közben, de először meg kell tanítani őket, hogy biztosan meg tudják csinálni, amit kérsz tőlük” – mondja. Ezen kompetenciaérzet nélkül fennáll a veszélye annak, hogy csalódottak lesznek, és esetleg feladják.