Biztosítsunk megfelelő környezetet a sportoláshoz a lányok számára

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. De napjainkban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nikenál közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együttműködve igyekszünk megfordítani ezt a lemorzsolódási tendenciát, aminek részeként létrehoztunk egy útmutatót a lányok edzéséhez: a forrásanyag célja, hogy segítse az edzőket a fiatal sportolók mentorálásában, ösztönzésében és támogatásában.



A valóságban a sportfelszerelések és -helyszínek többségét nem lányoknak tervezték. És ezt sok szempontból akaratlanul is megerősítjük. Ha a lánymosdóig egy egész parkon át kell kelni, vagy a lányoknak a fiúk régi, levetett mezét kell viselni, az azt az üzenetet közvetíti, hogy a lányok nem egyenrangú sportolók. A védőruházatok megtervezése során sem mindig tartják észben a lányok igényeit, ezért legtöbbjük kényelmetlen, és akár balesetveszélyes is lehet.



A lányoknak túl gyakran kell beérniük azzal, ami van, és ez negatívan befolyásolja a sporttal kapcsolatos élményeiket.



A lányoknak kényelmes sportruházatra, megfelelő eszközökre, könnyen elérhető, tiszta illemhelyekre és öltözőkre van szükségük. Az edzéseket biztonságos helyeken és megfelelő időpontban kell megtartani, hogy mindig biztonságban érezzék magukat. Bár arra nincs lehetőségünk, hogy új mosdót építsünk nekik, de figyelembe vehetjük ezeket a szempontokat olyankor, amikor az edzésekhez keressük a megfelelő helyet, hogy biztonságos és kényelmes környezetet biztosítsunk számukra.



És ne feledjük, sok olyan lány van, akit egyáltalán nem ösztönöznek sportolásra. Számukra az is kockázatot jelent, ha megjelennek az edzéseken, ezért nagyon fontos, hogy pozitív, egészséges környezetet teremtsünk, ahol biztonságban érezhetik magukat és kikapcsolódhatnak, és amely mentes a hátrányos megkülönböztetéstől és az ítélkezéstől.